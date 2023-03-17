习近平赴俄 为虎作伥或是和平使者

中俄关系

习近平将在众目睽睽之下访俄。

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时间上非常巧合，就在周五中方宣布习近平将于3月20-22日访俄几小时后，国际刑事法院对俄罗斯总统普京发出拘捕令，要其对俄军在乌克兰犯下的战争罪承责。如此，一如法国政治学者邦达兹所言：习近平成为第一个访问被国际刑事法院通缉的俄国总统的外国元首。

俄罗斯发动的这场侵略战争已经打了一年了，普京当初奴化乌克兰的意图几乎落空，仍在下令俄军和凑数的瓦格纳雇佣民兵在乌东一隅顽抗，卫国乌军与俄罗斯侵略军对垒，乌军虽然重挫俄军，但俄方不分军民狂轰滥炸，给乌克兰百姓造成的死伤十分惨重。

中国国家主席习近平此刻出访俄罗斯，他的目的是什么呢？是否去莫斯科重申停火呼吁？美国白宫发言人3月17日周五明确表示，美国目前不支持中国有关在乌克兰停火的呼吁，这种"停火"实际上是对俄罗斯征服的支持和认可，俄罗斯得以利用停火的良机进一步巩固其在乌克兰的阵地、重整部队、重新装备，以便伺机重新发动攻击。

中国外交部发言人汪文斌在周五的记者会上解释说，中俄关系的意义和影响远远超出双边范畴。习近平主席此次访俄也是为了和平而去。在乌克兰问题上，中方始终站在和平一边，站在对话一边，站在历史正确一边。他说，"中方的主张归结为一句话，就是劝和促谈。 我们始终认为，政治对话是解决冲突争端的唯一出路，拱火递刀、单边制裁、极限施压只会激化矛盾、加剧紧张，不符合世界上大多数国家的利益和期待。"

汪文清的解释让人困惑，在“劝和促谈”的口号下，中方不点名地批评支持乌克兰抗战的欧美诸国，责其“拱火递刀、单边制裁、极限施压”，中方的评断不分主次，不分对错，不分谁是肇事者，谁是受害者，谁是侵略者，谁是被蹂躏者，统统模糊为西方“拱火递刀”，西方为什么要这样做？因为不这样做，作为主权国家的乌克兰就会被俄罗斯占领或者吞并了。

普京发动这场战争的目的，就是打着清除乌克兰纳粹的名义在乌克兰建立纳粹统治，西方支援乌克兰首先是建立在这样一个基本的信念之上，如果让强大的侵略者得逞，等于让世界倒退到丛林时代，受蹂躏的将不仅仅是乌克兰，西方也将是受害者。因此，普京赢得战争的后果对整个人类都是不可想象的。

“政治对话是解决冲突争端的唯一出路”，在自己的国土被敌人占领的时候，乌克兰如何能在枪林弹雨中与强大的俄罗斯进行“政治对话”？道理并不复杂，解铃还须系铃人，乌克兰战争乃普京发动，那么，只要自认是普京老朋友的习近平说服普京停战，下令从乌克兰国土撤军，这场战争就会结束，然后开展政治对话多好？

习近平能否做到？习近平愿意不愿意做到，这是世人关注的问题。习近平与普京关系亲密，两人会面几十次，俄乌战争爆发前，普京应邀访问北京，与习近平发表中俄合作无上限声明，这一声明给国际社会留下中俄结成反现有国际秩序轴心的印象。

俄罗斯的普京非常欢迎习近平到访，被孤立的普京需要习近平加持，需要中国的军火，需要中国的经济的外交的支持。克里姆林宫周五称，普京将与来访的习近平发表俄中进入新时代的联合声明。普京顾问称，“中国理解这场危机的真正原因”。

在北京，星期五，记者追问媒体报道中国向俄罗斯暗中提供军火真相如何时，汪文清没有正面回答，而称中俄合作“正大光明”，称“中方一向采取慎重负责态度，一贯依法依规对两用物项出口进行管制，”同时不点名敲打西方：“一些国家在军售问题上搞双重标准，在乌克兰危机中拱火浇油……”外交部发言人竟然把国际社会公开支持主权国家捍卫疆土与他国暗中或可能“做侵略者的帮凶”混为一谈。

一些分析人士指出，习近平不必非要与普京结成铁杆反西方联盟。中国自身的问题够多，国计民生，发展经济科技，富有富强，中国更需要国际社会，更需要与西方搞好关系。而且，中国不是一向强调国际关系最重要的原则之一就是尊重领土和主权完整问题，这不正是乌克兰所关心的核心问题吗？习近平是要满足普京扩张领土与西方敌对到底的心愿，从而冒着中国被国际社会孤立的危险，还是本着和平大义，明确要求莫斯科停止战争，选择就在眼前。

普京如果顽固不化，习近平至少可以做出一个很容易做出的姿态，满足乌克兰总统泽连斯基的要求，乘着这次访问莫斯科的机会，顺道访问基辅，与泽连斯基对谈，显示中国支持任何国家维护领土和主权完整的诚意，为中国愿意做和平使者的诚意加分 ?让世人真正相信“中方始终站在和平一边，站在对话一边，站在历史正确一边”。

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