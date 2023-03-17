国际刑事法院对普京发出拘捕令被认为是里程碑事件

俄罗斯侵乌战争

就在中国国家主席习近平访问莫斯科前夕，国际刑事法院周五对俄罗斯总统普京发出拘捕令。此举受到多国欢迎，乌克兰总统泽连斯基认为这是“一个历史性的决定”，法国认为这是一个具有“里程碑”意义的事件。

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法国外交部周五发推表示，国际刑事法院对俄罗斯总统发出拘捕令，“将是一个里程碑事件”，这意味着，“任何对俄罗斯在乌克兰所犯罪行负有责任的人，无论其地位高低，都不能逃避司法正义。”

法国外交部在发出的文告中补充说，法国完全支持国际司法的独立调查，以保证任何在乌克兰犯下罪行的人终将被绳之以法。

欧盟外交事务最高负责人博雷尔表示，国际刑事法院针对俄罗斯总统普京发出的涉及战争罪和非法流放罪的拘捕令是“一个重要的决定”。他补充说，这一决定 "只是让俄罗斯及其领导人对他们在乌克兰犯下的罪行和暴行承担罪责的开始。”俄罗斯应该记住：“不可能存在有罪不罚的现象”。

英国对国际刑事法院以 "非法驱逐 "乌克兰儿童的战争罪对俄罗斯总统普京发出逮捕令表示欢迎。英国外交大臣詹姆斯-克莱弗利在推特上说：“我们欢迎独立的国际刑事法院采取行动，追究包括普京在内的俄罗斯政权高层人士的责任”。

乌克兰总统府负责人安德烈-耶尔马克在电报群上说：“这只是一个开始”。乌克兰外交部长库列巴在推特上欢呼"正义之轮正在转动"。他补充说："我赞扬国际刑事法院决定对弗拉基米尔-普京和玛丽亚-利沃瓦-贝洛娃发出逮捕令"。后者“是普京的儿童事务专员”。他补充说：“这些"国际罪犯将被追究偷窃儿童和其他国际罪行的责任。”

俄罗斯一直否认其军队入侵乌克兰以来犯下的多桩残暴罪行，克里姆林宫发言人周五声明说，“俄罗斯不承认国际刑事法院的管辖权，所有出自它的决定都是无效的。”

位于海牙的国际刑事法院周五针对普京发出拘捕令，拘捕令列举罪行包括“俄罗斯联邦总统普京，应对非法驱逐人口（儿童）的战争罪和将人口（儿童）从乌克兰被占领地区非法转移到俄罗斯联邦的战争罪负责……”普京被指对上述罪行负有个人刑事责任。他“直接、与他人共同和/或通过他人实施了这些行为”。

玛丽亚-阿列克谢耶夫娜-利沃瓦-贝洛娃女士，俄罗斯联邦总统办公室儿童权利专员，被指应对非法驱逐人口（儿童）的战争罪和将人口（儿童）从乌克兰被占领地区非法转移到俄罗斯联邦的战争罪负责。利沃瓦-贝洛娃女士对上述罪行负有个人刑事责任，因为她直接、与他人共同和/或通过他人实施了这些行为。

乌克兰方面表示，自俄罗斯侵乌以来，超过16000名乌克兰儿童被流放到俄罗斯，其中多数被安置在孤儿院一类机构或者俄罗斯人家庭。

国际刑事法院建立于2002年，该法院针对一个正在执政的国家元首，且是联合国安理会常任理事国的领导人发出拘捕令，无疑是空前之举。

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