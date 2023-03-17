国际刑事法院通缉的国家元首在普京之前有谁？

俄罗斯侵乌战争

国际刑事法院周五宣布对俄罗斯总统弗拉基米尔-普京发出国际逮捕令，在此之前，自2002年国际刑事法院成立以来，已有多位国家元首或政治家被通缉。并非所有的人都已被逮捕。普京是俄罗斯正在执政的总统，而俄罗斯是联合国安理会常任理事国，因此国际刑事法院对普京下拘捕令被认为是“空前的事件”，具有“里程碑的意义”。下面是普京之前被国际法院通缉的国家领导人或者重要人物。

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约瑟夫-科尼

乌干达叛军上帝抵抗军（LRA）的领导人，自2005年以来，他一直是国际刑事法院逮捕令的目标。他被指控犯有12项危害人类罪，包括性奴役和奴役，以及21项战争罪。他从来没有被逮捕过，仍然在逃。

托马斯-卢班加

2006年3月在刚果民主共和国被捕，被移交给海牙国际刑事法院。他是第一个被国际刑事法院起诉的人，被指控犯有战争罪。

2012年，他因在刚果民主共和国冲突期间招募儿童兵而被判处14年监禁，于2020年3月获释，其拘留期限从被捕之日起算。

让-皮埃尔-贝姆巴

前刚果民主共和国副总统，2008年被国际刑事法院监禁近10年。因其民兵在中非共和国（2002年10月至2003年3月）犯下的战争罪和危害人类罪而受到审判，民兵在那里支持安热-费利克斯-帕塔塞的部队，后者正面临弗朗索瓦-博齐泽的叛乱。2018年6月，在国际刑事法院的上诉中，他被宣告无罪。

奥马尔-巴希尔

2009年3月，苏丹的奥马尔-巴希尔（Omar al-Bashir）成为第一个因在达尔富尔的 "战争罪 "和 "反人类罪 "而被国际刑事法院发出逮捕令的现任国家元首。2010年7月12日，他被指控犯有 "种族灭绝罪"。

在他被捕并于2019年被免职两年后，苏丹于2021年8月宣布将把前总统移交给国际刑事法院。这一宣布直到现在都是一纸空文。

洛朗-巴博

2010年总统选举后，自2000年起担任科特迪瓦总统的洛朗-巴博拒绝承认败给阿拉萨内-瓦塔拉。随之而来的混乱导致了3000人的死亡。

2011年11月，国际刑事法院对他发出了逮捕令。这位前总统被转移到海牙的拘留中心，面对反人类罪的指控。

经过三年的审判，他被宣告无罪，于2019年2月获释，但在欧洲受到软禁。2021年3月，国际刑事法院最终确认他无罪释放，允许他返回科特迪瓦。他的妻子西蒙娜也曾一度成为国际刑事法院的国际逮捕令的对象。

赛义夫-伊斯兰-卡扎菲

利比亚前领导人卡扎菲的儿子赛义夫-伊斯兰于2011年11月19日在利比亚被捕，他自2011年6月27日以来一直是国际法院追捕的对象，罪名是在镇压人民起义期间犯下反人类罪，而人民起义变成了武装冲突，导致卡扎菲上校倒台并死亡。赛义夫-伊斯兰被认为在逃的原因是因为他被利比亚当局关押在一个未知的地方。他的释放已经宣布了好几次，但结果混乱不清。

他的父亲也是通缉目标，但在其于2011年10月去世后，该案被结案。

乌胡鲁-肯雅塔

2012年因在2007年肯尼亚总统选举后的选举暴力中犯下反人类罪而被国际刑事法院起诉，次年当选为肯尼亚总统。

2014年10月，他在收到国际刑事法院的传票后投案自首，成为第一个在国际刑事法院出庭的在任国家元首。但由于缺乏证据，国际刑事法院于12月撤销了该案。

其他领导人已被其他特别法庭定罪：

查尔斯-泰勒

查尔斯-泰勒是利比里亚第一次内战（1989-1997年）的关键人物，参与了塞拉利昂内战，2012年被塞拉利昂问题特别法庭以反人类罪和战争罪判处50年监禁，成为纽伦堡审判（1945-1946年）以来第一个被国际法庭判处的前国家元首。

斯洛博丹-米洛舍维奇

塞尔维亚前总统斯洛博丹-米洛舍维奇（Slobodan Milosevic）于2001年被捕，2006年在海牙前南斯拉夫问题国际刑事法庭以战争罪、反人类罪和种族灭绝罪对他进行审判时死亡。

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