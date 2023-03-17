土耳其推进芬兰加入北约 美国敦促批准瑞典尽快加入

土耳其/瑞典/芬兰/北约

土耳其总统埃尔多安3月17日周五表示，土耳其议会展开批准芬兰加入北约申请的工作，可望5月14日土耳其总统选举前批准芬兰的申请。美国及北约对土耳其推进芬兰加入北约表示欢迎，并呼吁土耳其尽快批准瑞典加入北约。

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法新社消息，土耳其总统埃尔多安周五在安卡拉，与到访的芬兰总统尼尼斯托举行的联合新闻发布会。埃尔多安表示，芬兰近期在争取加入北约方面取得实质性进展，芬兰已满足土耳其就自身安全提出的要求，土耳其决定开始推进批准芬兰加入北约的程序。土耳其议会将就批准芬兰加入北约的议题进行表决。芬兰总统尼尼斯托对埃尔多安的决定表示欢迎，同时表示芬兰仍然希望看到瑞典加入北约，并认为芬兰不会在没有瑞典的情况下，正式成为北约成员国。

埃尔多安本周早些时候表示，他可以将批准书提交给土耳其议会批准，这意味着可能会在5月14日选举之前进行投票。如果土耳其批准芬兰加入北约，这将意味着芬兰在瑞典之前成为北约成员的道路实际上已经畅通无阻。

到目前为止，北约30个成员国中有28个已经批准了芬兰和瑞典加入北约，只剩下匈牙利和土耳其对此表示反对。

埃尔多安周五表示，他要求瑞典向土耳其引渡120名恐怖分子，但瑞典一直未能做到，这是土耳其无法推进批准瑞典加入北约的原因。

土耳其不满瑞典允许被土耳其列为恐怖组织的库尔德工人党的支持者，在土耳其驻瑞典大使馆前举行示威，批评瑞典当局打击恐怖主义不力。瑞典政府之后批准一项宪法修正案，容许通过更严厉的反恐法律，但瑞典议会至少需要六个月才有可能表决相关措施，土耳其决定先让芬兰加入北约。

美国白宫国家安全顾问沙利文周五表示，美国对土耳其推进芬兰加入北约表示欢迎，但"鼓励"土耳其尽快批准瑞典加入北约。

北约秘书长斯托尔滕贝格也在周五表示，希望芬兰及瑞典能尽早加入北约，他说，这一点至关重要。

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