德国部长级官员21日访台 将签署台德科学技术合作协议

台湾/德国/合作

德国联邦教育及研究部部长施塔克-瓦青格预计下周访问台湾。这将是26年来首位访台的德国部长级官员。德国部长将拜会台湾国科会、教育部、数位部首长，并签署"台德科学及技术合作协议"。

广告 继续浏览后续

中央社消息，德国联邦教育及研究部部长施塔克-瓦青格（Bettina Stark-Watzinger），预计21日访问台湾，德国联邦教育及研究部一名官员周五证实，部长施塔克-瓦青格将在20日出发前往台湾，预计停留2天。

这名官员表示，此行目的是强化与台湾的学术、研究和教育合作，尤其在半导体、绿色氢能和电池研发等领域。

首先在半导体部分，台湾的研发和生产领先世界，德国希望在研究和专业人才的培育强化与台湾合作，加速扩大德国和欧洲的半导体生态系。

其次是绿色氢能，德国与台湾都是先进工业国家，准备携手投入绿色氢能工业应用的研发，在全球各地扩大相关生产链。

最后是电池研发，德国期待与台湾在既有基础上扩大合作。

这位官员强调，这次出访是部会性质，拜会将是部长层级。

德国外交部一名官员指出，在没有跨越正式外交承认的情况下，德国与台湾维持紧密又良好的关系，尤其在经济、文化、教育和学术领域。

这位官员表示，台湾是一个民主国家，也是德国重要的贸易和投资伙伴，双方定期交换意见和部会互访"完全正常"，也符合德国的一中政策。

自从时任经济部长的芮克斯洛特（Günter Rexrodt）1997年访台后，德国就再也没有部长访问台湾，因此施塔克-瓦青格将是26年来第一位访台的德国部长级官员，对台德关系具有高度象征意义。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅