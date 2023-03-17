港澳办升格由中央领导 评论指方便全面管治香港 亦可绕过《基本法》限制

中国，香港，机构改革

中国公布的《党和国家机构改革方案》包括组建党中央级的「中央港澳工作办公室」，但会保留现时的「国务院港澳事务办公室」之名，相关人员亦会转到新机构工作。评论指这是中共加强党管治的「一套班子丶两个牌子」的惯常做法，名义上是升格，实质是方便党中央牢牢掌握香港的「全面管治权」，亦可更便於政策配合和资源调配。当中，评论员程翔指出，改动亦有利中央绕过《基本法》的限制来插手香港事务。

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至於上届由时任中央政治局常委丶国务院副总理韩正领导的「中央港澳工作领导小组」会否继续存在，公布未有交代，日後可能会随着中央港澳办和国务院港澳办的人员配置得知。但时事评论员刘锐绍向本台指出，领导小组的存废仍是未知数，但中央港澳办一定不会低於领导小组规格，甚或更高，而无论如何改变，习近平的决策才是更重要的。

港澳事务工作由上世纪七十年代开始一直有中共主导的影子，政治局委员廖承志由背後献策到1978年出任首任国务院港澳办主任便是例证；其後是在2003年「七一大游行」後改组丶由政治局常委领导的「中央港澳工作协调小组」，到了2020年，因应反修例运动突显的情况，协调改为领导，改组成「中央港澳工作领导小组」，进一步加强党中央的领导角色，现时更是把党的角色公开化和制度化。

刘锐绍：万变不及习近平决策重要

时事评论员刘锐绍向本台表示，今次变动，港澳办名义上是升格，但亦可由虚转实，令中央落实中共二十大通过的「牢牢掌握香港全面管治权」；实质上，设立中央港澳办後，便可有自己的领导班子和资源，毋须像过往的领导小组般，需要由港澳办负责。

他又说，保留「国(务院)港(澳)办」的牌子，则方便对外接触，因为外国政府不会愿意与党的机关对接，这时便需以「国港办」的名义行事。

另一评论员程翔亦向本台指出，这种「一套班子丶两个牌子」的做法，是中共「强党弱政」的一种做法，一如国务院侨务办公室划归中央统战部，以领导海外统战工作，拟订和执行侨务工作政策，实质人员基本重叠。

另外的例子是国务院台湾事务办公室(国台办)是中共中央台湾工作办公室的办事机构，甚至是解放军也有中国与中央解放军之别，两者的主席同为习近平，但副主席则有部分不同。

程翔又说，「强党弱政」之外，这次改革亦可令北京绕过《基本法》的限制来插手香港事务。根据《基本法》第22条，中央人民政府所属各部门丶各省丶自治区丶直辖市均不得干预香港根据本法自行管理的事务；在港设置机构须经港府同意和北京批准，相关机构及其人员均须遵守香港法律。但有关规定并不适用於中共及其人员，过往身兼党员的政府人员在港参与事务，会被质疑违反《基本法》，日後可能难以指责国务院插手香港事务。

支持机构突显工作重点：融入大湾区及国安

根据中共中央和国务院昨(16日)午发出的《方案》，中央港澳工作办公室将承担在贯彻「一国两制」方针丶落实中央全面管治权丶依法治港治澳丶维护国家安全丶保障民生福祉丶支持港澳融入国家发展大局等方面的调查研究丶统筹协调丶督促落实职责，中央港澳办会在国务院港澳事务办公室基础上组建，作为党中央的办事机构，保留国务院港澳事务办公室牌子，但不再保留单独设立的国务院港澳办。

《方案》公布後，港澳办丶中央政府驻港联络办公室丶特首李家超丶澳门特首贺一诚丶香港立法会均纷纷发稿表示坚决拥护改革方案，认为新架构有利长期坚持一国两制；李家超更表明，未来会带领特区与办公室保持有效沟通，让中央全面了解和掌握香港情况。但更有趣的是，国安公署亦发表支持声明，指改革进一步加强中央对港澳工作的集中统一领导。

刘锐绍解释，各机构发表声明支持，除了营造各界一致支持之外，亦突显改革的重点工作，即协调港澳更好融入大湾区和维护国家安全。

根据《方案》，中央层面的改革要在本年底或之前完成，意味中央港澳办要在本年内完成组建，根据早前传出港澳办要加入国安司和宣传司等架构，不排除港澳办转入中央後，会有架构改组，人员亦会有变动。

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