美英澳3国奥库斯核潜艇联盟让中国发火了

美国总统乔·拜登、澳大利亚总理安东尼·艾博年和英国首相里希·苏纳克在加利福尼亚州圣地亚哥举行的奥库斯联盟 AUKUS 三国伙伴关系启动仪式上。 2023 年 3 月 13 日

中国和美国之间的关系没有改善，最近几天又出现了新的敌对情绪。 周一(13日)美国总统乔·拜登访问了圣地亚哥的一个海军基地，在那里他接待了澳大利亚总理安东尼·艾博年和英国首相里希·苏纳克，具体启动了 奥库斯联盟(Auku)。法国重点杂志报道指出，这个澳英美的潜艇联盟让中国发火了。

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2021 年 9 月签署的这项协议（这个缩写词是由由澳大利亚、英国和美国的英文名的首个字母组成的)，允许让澳大利亚获得美国核潜艇。

报道继续指出，由此产生的联合声明没有点名任何反对者。 它首先宣布“一个新的安全伙伴关系，它将促进一个自由开放、安全稳定的印太地区”。

联合声明总结道：“我们相信一个保护自由和尊重人权、法治、主权国家独立和规范的国际秩序的世界。我们今天宣布的步骤将帮助我们在未来几十年实现这些互惠互利的目标。”

但不难理解，这在该地区涉及了与中国对抗的问题。

奥库斯协议对中国来说是“一条错误而危险的道路”

中国立刻有所反应，周二，中国外交部发言人汪文斌说： “美国、英国和澳大利亚发表的最新联合声明表明，这三个国家正在错误和危险的道路上越走越远，完全无视国际社会的关切，为自己的地缘政治利益服务。”

他坚持说：奥库斯源于“典型的冷战思维，只会导致军备竞赛，破坏国际核不扩散机制，损害地区和平与稳定”。

此前一天，北京要求这三个国家“摒弃冷战和零和博弈的心态”。

根据在圣地亚哥公布的发展计划，从2023年起，澳大利亚军方和文职人员将进入英美海军陆战队及他们的潜艇基地。 由于澳大利亚没有核技术，按计划这将是该国水手、工程师和技术人员熟悉环境和作业的一段时期。

2027年，四艘美国潜艇和一艘英国潜艇将在澳大利亚珀斯基地 (Perth) 开始部署。 随后,澳大利亚将购买三至五艘美国核动力弗吉尼亚级潜艇，预定于 2030 年交付。最后，这三个国家将联手创立新一代攻击潜艇： AUKUS SSN，由英国和澳大利亚构建和部署。

它们应该分别在2030年代末和2040年代初交付。对于澳大利亚来说，这意味着在南澳大利亚的首府阿德莱德，将拥有一个新的海军造船厂。 这是60年来美国首次分享他们的核技术。

但奥库斯联盟AUKUS的发展并非一帆风顺。 由于美国出口和情报共享的限制，它已经被推迟了。

美国也将不得不增加产量，以便能够运送澳大利亚五艘核潜艇（目前澳大利亚每年生产不到两艘，美国海军希望在五年内获得十艘）。

核潜艇基金的发放必须得到批准，向澳大利亚出售潜艇也必须得到国会的批准。除了与其他两个国家的联系外，国防工业基地的能力，还有五角大楼、外交部都必须考虑在内。 对于澳大利亚来说，使用来自两个不同国家的核潜艇旗舰，在培训、维修和备件方面可能会很复杂。

从未使用过核潜艇的澳大利亚现在计划使用两种不同级别的核潜艇。

构成替代中国 ：拜登小心翼翼地指出，潜艇不会配备核武器。 但这并未能说服中国。 中国外交部发言人王文斌说，“这三个国家保证他们将尊重核不扩散的最高标准，这纯属谎言。”他指责他们“强迫”国际原子能机构将这个联盟命名为“Aukus”。

这并不是唯一激怒北京的协议。 四方外长（澳大利亚、印度、日本和美国）已明确表示，他们希望成为中国地位的替代者。

美国对台湾的政治和军事支持也促使北京做出越来越具有威胁性的回应。

2022年，时任美国国会众议院议长的南希·佩洛西访台湾岛后，中国向该岛发射导弹，并派舰船和战机前往该地区，模拟军事封锁。

圣地亚哥宣布这一消息之际，五角大楼刚刚提交了 2024 年预算提案，这是美国历史上在和平时期最大的预算之一。 预计将超过 8350 亿美元，比国会批准的 2023 年 8160 亿美元大幅增加。

这项国防部的预算包括了提供了武器现代化和1450亿美元的研发投资。 陆军减少，但海军舰队得到更新，比计划中的提早更换旧船。 还增加了新的战斗机。 整体清楚地表明是为了因应中国的挑战。

根据中国宣布的国防预算增加 7.2%，今年统计增至 2250 亿美元。2027年逢中国军队建军百年庆，必须与其现代化建设的某些目标（此前曾计划于 2035 年完成）相吻合。

许多专家推断在这个国防预算上有试图拿下、控制台湾的风险。 中国拥有世界上最大的海军，已经使用了 79 艘潜艇，略多于美国，大约是英国皇家海军的七倍。

两国本已紧张的关系在 2 月份的中国间谍气球事件后进一步恶化。 中国随后拒绝了接听美国国防部长劳埃德·奥斯汀的电话。

上周，在中国举行具决定性的年度性的两会期间，习近平提高了声调。声称 他说：“以美国为首的西方国家对中国实施胁迫、围堵和打压，给我国发展带来了前所未有的严峻挑战。”

新任外交部长秦刚在他的第一次新闻发布会上威胁说：“如果美国继续在错误的轨道上加速前进，任何保障措施都无法阻止脱轨，必然会发生冲突和对抗。 他在入侵乌克兰的背景下提到了台湾、人权、香港、安全、技术和俄罗斯。

习近平还指出，要“把人民军队打造成钢铁长城”，维护国家利益和国家安全。 最后，他强调了通过和平或军事手段控制台湾的重要性。

他说，中国“应坚决反对任何外部势力干涉和台独分裂活动，坚定不移推进祖国统一进程”。

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