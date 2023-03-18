新冠溯源  武汉动物市场上的貉或为中间宿主

中国-新冠病毒

新发现的基因数据重新点燃了关于新冠病毒源自于动物的假设，一些国际专家通过分析中方公布后又撤销的信息发现，新冠病毒更有可能起源于动物而不是实验室事故。世卫组织总干事谭德塞批评中国隐瞒数据。

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根据法国『世界报』报道，法国国家科研中心(CNRS)生物学家Florence Débarre最初于3月4日在全球共享流感数据库Gisaid上发现了这些中疾控公布的基因数据，但几天后她才意识到其重要性，随即与一组病毒学家分享了她的发现，他们已经分析了证据，表明该大流行病源于武汉市场的动物，并把自己的发现告诉了几家媒体。

中国疾病预防控制中心的研究人员于1月底在网上发布了这些数据，这些数据基于2020年初从武汉市华南市场采集的样本。那么，中疾控为什么后来又删除了它公布的数据呢？原来，该中心最初的意图在于暗示新冠病毒是从国外传入。

2022年2月，中疾控原主任高福在一篇未经审查的手稿中提到了它们，该手稿的结论是武汉动物市场不是新冠大流行病的起源，而是它的放大器。这一说法支持了中国官方关于该病毒源自外国的观点。这篇文章还说，"在市场上的18种动物样本中，没有检测到病毒"。这篇文章目前仍在等待在『自然』杂志上发表，『自然』杂志要求提供原始数据，中疾控在补充材料上提供了测序结果，这可能是中方在全球共享流感数据库上发布这些序列的原因。

结果，正如『大西洋月刊』首次报道的那样，国际专家很快从这些资料上发现其中包含貉基因序列。貉是一种小型食肉性哺乳动物，因其皮毛和肉而被出售。世界卫生组织在3月12日被告知这一新的发现后，该机构于3月14日组织了一次会议，将它们提交给为研究该大流行病的起源而专门设立的委员会讨论，中国团队在与调查该大流行病起源的委员会开会后删除了这些序列数据。

世界卫生组织总干事谭德塞3月17日表示：“这些数据并不能为新冠大流行是如何起源的提供明确的答案，但每一项数据对于我们更接近这一答案至关重要。”他批评中国没有更早地分享遗传基因信息，并在新闻简报会上说，“这些数据本可以而且是应该在三年前就分享的。”

他说：数据是科学研究取得进展的一个关键点。我们看到中国没有分享信息，我们继续讨论不完整的数据，有可能会得出有偏见的结论。

新的数据是否有可能结束新冠起源究竟来自于动物还是源自武汉实验室事故的激烈争论？ Florence Débarre不希望在她和她的同事们正在进行的报告定稿之前对其进行评论。亚利桑那大学的迈克尔-沃罗贝曾合作进行过几项研究，指出武汉市场是该大流行病的“震中”，他也说他在等待他们 "即将出版 "的报告，然后再给出细节。斯克里普斯研究所的专家克里斯蒂安-安德森也在研究这份报告，他与人合作撰写了几篇文章，排除了与实验室泄漏有关的起源，他在其中一篇文章中呼吁他的中国同事再次提供已从全球数据库撤销的序列，并共同进行分析。

新的数据再次反驳了中国方面对貉一类动物在武汉市场上出售的否认。2021年6月发表的一篇科学论文记录了它们在武汉大流行前不久的存在，该研究还提到棕榈果子狸、西伯利亚黄鼠狼和水貂的存在是其他潜在的中间宿主。

据『大西洋月刊』报道，分析新数据的研究人员之一、悉尼大学病毒学家爱德华-霍姆斯此前曾报道过他在2014年拍摄的一只貉的照片，正是在Gisaid上发布的样本来源的摊位上。

2003年的SARS危机被认为是由蝙蝠通过果子狸向人类传播的人畜共患病，之后，中国当局承诺更好地控制与野生动物贩运和贸易有关的大流行病风险。新的信息可能会使北京当局尴尬，就像目前美国立法者正在积极追查的新冠病毒源于实验室泄漏的可能性一样。

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