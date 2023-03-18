欧美不安关键原材(MPC)依赖性

RFI原材 / 供应链

欧盟（UE）已于本周就关键原材料（MPC）提出了一项新规则的草案。目标是要在欧洲地域内加大对矿物的开采，重启精炼工业，保障欧盟内的供应。这是本台RFI法语«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）于本周五发布上网的最新焦点话题。布鲁塞尔和华盛顿一致认为，需要减少对中国的依赖。

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本台法广（RFI）法文网2023年03月17日星期五在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者玛莉-皮埃尔（Marie-Pierre Olphand）的一篇最新报道。布鲁塞尔吃一堑，长一智。鉴于化石能源此前极端依赖俄罗斯供应，欧盟想要避免未来在钴、镍或锂等关键原材料（MPC）上重蹈覆辙。多位支持这一立场的欧洲议员在法国[世界报]（Le Monde）上解释说，在当前气候变化的大环境下，没有关键原材料（MPC）就不能安全。如同我们需要医院或学校那样。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[Matières premières critiques: l’Europe cherche à réduire ses dépendances]。换做中文可被译作[关键原材料(MPC):欧洲寻求减少依赖性]。下面是简介以供分享。

--欧美决定一起减少对中国的依赖-

本台法广RFI«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇法文报道提到，欧盟委员会主席冯德莱恩夫人（Présidente Von der Leyen）和美国总统拜登（Président Joe Biden）于上周表达了同样的担忧。欧美宣布，共同寻求减少对中国的依赖，与可信任的伙伴发展供应链。

RFI Image Archive / Matières premières critiques: l’Europe cherche à réduire ses dépendances. Ici, minerai de nickel à haute teneur (illustration). © Getty - Robin Smith / RFI Image Archive

以镁（magnésium）为例，欧盟当前所需的消耗量，超过90%依赖进口。至于稀土，86%来自中国。德国经济研究所（DIW）认为，在27种已明确了的关键原材料（MPC）里，有多达14种100%依赖非欧洲的供应商。

--欧洲将缩小对外部供应链的依赖-

新框架的目标是要在2030年之前，实现让10%的关键原材料（MPC）取自欧洲地域范围之内。有专家认为，这是一个现实的目标。欧洲甚至可以做得更好。因为，欧洲拥有可开采的所需关键金属矿藏。欧洲不再想让某种战略原材料对第三国的依赖度高达80%或90%。新定下的依赖度最大不超过65%。

--欧洲将加大内部提炼与回收利用-

欧洲工业所需面对的另一挑战是加工。2030年之前，要实现让40%的关键原材料（MPC）在欧洲的工厂内加工。15%取自回收再利用。欧盟预计，简化和加快赋予工业设施许可的程序，并也简化投产项目的程序。

RFI Image Archive / France : des batteries de lithium-ion en production chez Saft Groupe à Poitiers. © REUTERS-Regis Duvignau / RFI Image Archive

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道最后指出，欧洲的这种新活力似乎已在某些成员国内有了雏形。开采或投产项目成倍增加。在法国有锂，在芬兰有钴，以及生产电动汽车所需的其它矿物。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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