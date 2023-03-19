北京调停续曲 沙特邀请伊朗总统访问利雅得

中东与中国

2023年3月10日，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅在北京出席与伊朗最高国家安全委员会主任阿里-沙姆哈尼和沙特阿拉伯国务大臣兼国家安全顾问穆萨德-本-穆罕默德-艾班的谈判。

伊朗总统莱西周日对沙特国王邀请其访问利雅得表示欢迎，此举旨在进一步巩固和加深两国不久前在北京达成的和解。

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伊朗总统办公室负责人发推表示，“沙特国王在致莱西总统的信中赞赏兄弟国家达成的协议，并邀请他访问利雅得，从而强化经济合作和地区合作。莱西对此表示欢迎”。

3月10日，在北京经过两个月的谈判后，两个中东地区的“敌国”在北京出人意料地宣布，将恢复两国已中断10年的外交关系。

伊朗外长阿卜杜拉希扬周日表示，两国外长将在近期会晤。他表示有三个地点可供选择，但他没有说明具体地点。

逊尼派沙特与什叶派伊朗于2016年断交，海湾王国科威特、巴林以及阿拉伯酋长国为支持沙特，大幅减少与伊朗的外交关系。最近几月，科威特、阿拉伯酋长国与伊朗恢复外交关系，伊朗方面3月13日表示，希望尽快与巴黎恢复外交关系。

这两个石油大国在一些地区冲突中支持互相敌对的一方，如在叙利亚和也门。

伊朗和沙特在北京达成的协议宣布，将在对方国家重新开设大使馆，承诺互相尊重对方主权完整以及不要干预各自内部事务。沙特还希望伊朗停止支持也门什叶派反叛武装。

沙特与伊朗和解给这些国家的交战各方带来了惊喜和和解的希望，甚至有可能结束冲突。伊拉克分析人士阿里-拜达尔（Ali al-Baidar）在推特上说，伊拉克是利雅得和德黑兰之间争夺影响力的受害者，将成为 "伊朗和沙特阿拉伯之间重建关系的主要受益者"。

但让对希望与沙特加深关系进一步孤立伊朗的以色列措手不及， 伊朗是以色列的死敌，以色列正密切关注这沙伊关系的发展。

在地缘政治方面，该协议标志着中国越来越多地参与中东地区事务，分析人士认为，这种模式的转变可能会挑战美国在中东地区的主导地位。

不过，观察人士仍在注视着沙特与伊朗达成的协议具体落实的程度。

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