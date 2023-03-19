北京调停续曲 沙特邀请伊朗总统访问利雅得
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伊朗总统莱西周日对沙特国王邀请其访问利雅得表示欢迎，此举旨在进一步巩固和加深两国不久前在北京达成的和解。
伊朗总统办公室负责人发推表示，“沙特国王在致莱西总统的信中赞赏兄弟国家达成的协议，并邀请他访问利雅得，从而强化经济合作和地区合作。莱西对此表示欢迎”。
3月10日，在北京经过两个月的谈判后，两个中东地区的“敌国”在北京出人意料地宣布，将恢复两国已中断10年的外交关系。
伊朗外长阿卜杜拉希扬周日表示，两国外长将在近期会晤。他表示有三个地点可供选择，但他没有说明具体地点。
逊尼派沙特与什叶派伊朗于2016年断交，海湾王国科威特、巴林以及阿拉伯酋长国为支持沙特，大幅减少与伊朗的外交关系。最近几月，科威特、阿拉伯酋长国与伊朗恢复外交关系，伊朗方面3月13日表示，希望尽快与巴黎恢复外交关系。
这两个石油大国在一些地区冲突中支持互相敌对的一方，如在叙利亚和也门。
伊朗和沙特在北京达成的协议宣布，将在对方国家重新开设大使馆，承诺互相尊重对方主权完整以及不要干预各自内部事务。沙特还希望伊朗停止支持也门什叶派反叛武装。
沙特与伊朗和解给这些国家的交战各方带来了惊喜和和解的希望，甚至有可能结束冲突。伊拉克分析人士阿里-拜达尔（Ali al-Baidar）在推特上说，伊拉克是利雅得和德黑兰之间争夺影响力的受害者，将成为 "伊朗和沙特阿拉伯之间重建关系的主要受益者"。
但让对希望与沙特加深关系进一步孤立伊朗的以色列措手不及， 伊朗是以色列的死敌，以色列正密切关注这沙伊关系的发展。
在地缘政治方面，该协议标志着中国越来越多地参与中东地区事务，分析人士认为，这种模式的转变可能会挑战美国在中东地区的主导地位。
不过，观察人士仍在注视着沙特与伊朗达成的协议具体落实的程度。
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