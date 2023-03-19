俄罗斯侵乌战争

居西：中国绝对希望结束战争

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2023年2月22日，俄罗斯外长拉夫罗夫和中国中央外事委员会办公室主任王毅在莫斯科会晤。
2023年2月22日，俄罗斯外长拉夫罗夫和中国中央外事委员会办公室主任王毅在莫斯科会晤。 REUTERS - POOL
作者： 柏林特约记者 丹兰
6 分钟

中国国家主席习近平将访问莫斯科，德国政界对此看法立即大相迳庭。多位政治家持极大的怀疑态度。但中国的外交政策在德国也有坚定的支持者。左翼党政治家居西表示：中国绝对希望结束乌克兰战争。

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据《柏林日报》报道，左翼党外交政策发言人居西（Gregor Gysi）向《柏林日报》表示，他从一开始就警告说，“金砖国家可能结盟，反对美国和北约。” 新兴经济体联盟还包括俄罗斯和中国。中国国家主席将对莫斯科进行访问，突出了这种可能性。他说，“不过，我希望中国的和平努力也能得到讨论。”

居西认为，中国绝对想结束战争。“这次，中国可能已经施加了影响，因为俄罗斯比其他国家更依赖中国。但先决条件是也要和美国、北约和乌克兰达成协议。”

居西认为，北京和莫斯科想要扩大战略合作，“这是自北约违反国际法的对塞尔维亚的战争开始以来的结果。这场战争无视俄罗斯的利益，也损害了中国的利益。”“当然。北约和欧盟之前所犯的错误，并不能改变俄罗斯对乌克兰的战争违反国际法的事实，必须受到尖锐的批评。”

左翼党和选项党都认为，中国希望结束乌克兰战争。选项党批评德国政府通过向乌克兰运送武器导致战争升级。选项党议会党团外交政策发言人比斯特龙（Petr Bystron）向《柏林日报》表示：“希望朔尔茨能维护伟大的和平总理勃兰特和施密特创立的传统，前往莫斯科，而不是把这个领域留给中国人。”“作为一个和平党，我们欢迎一切结束战争的外交努力。”

比斯特龙还指出，“作为敌对国家之间的调解人，中国人的外交分量也在增加。北京最近在沙特阿拉伯和伊朗之间的调解中证明了这一点。目前的谈判中还有一个事实是，中国对俄罗斯已经有拥有很大的影响力，习近平和普京个人也相处融洽。”中国在结束战争方面有政治和经济利益外，还希望为俄罗斯找到一个留面子的出路。中国也不希望看到，俄罗斯作为美国的制衡力量被削弱。“这两个国家都有兴趣改变由美国主导的单极世界秩序，在欧亚大陆建立自己的霸权。”

但联盟党议会党团外交政策发言人哈特（Jürgen Hardt,）认为，这次访问将无助于结束战争。习近平可以在任何时候通过联合国安理会提出严肃的和平倡议，但他到目前为止一直没有这样做。他认为，非民主国家联盟将通过这一访问得到稳固。

社民党政治家罗特（Michael Roth）认为，中国是乌克兰战争的受益者。他说，“中国继续向莫斯科提供两用产品，帮助俄罗斯进行侵略战争。这些产品被宣布为民用，但也可用于军事用途。中国是这场战争的受益者，因为中国成功地使俄罗斯更加依赖它。”

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