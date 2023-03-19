居西：中国绝对希望结束战争

俄罗斯侵乌战争

中国国家主席习近平将访问莫斯科，德国政界对此看法立即大相迳庭。多位政治家持极大的怀疑态度。但中国的外交政策在德国也有坚定的支持者。左翼党政治家居西表示：中国绝对希望结束乌克兰战争。

广告 继续浏览后续

据《柏林日报》报道，左翼党外交政策发言人居西（Gregor Gysi）向《柏林日报》表示，他从一开始就警告说，“金砖国家可能结盟，反对美国和北约。” 新兴经济体联盟还包括俄罗斯和中国。中国国家主席将对莫斯科进行访问，突出了这种可能性。他说，“不过，我希望中国的和平努力也能得到讨论。”

居西认为，中国绝对想结束战争。“这次，中国可能已经施加了影响，因为俄罗斯比其他国家更依赖中国。但先决条件是也要和美国、北约和乌克兰达成协议。”

居西认为，北京和莫斯科想要扩大战略合作，“这是自北约违反国际法的对塞尔维亚的战争开始以来的结果。这场战争无视俄罗斯的利益，也损害了中国的利益。”“当然。北约和欧盟之前所犯的错误，并不能改变俄罗斯对乌克兰的战争违反国际法的事实，必须受到尖锐的批评。”

左翼党和选项党都认为，中国希望结束乌克兰战争。选项党批评德国政府通过向乌克兰运送武器导致战争升级。选项党议会党团外交政策发言人比斯特龙（Petr Bystron）向《柏林日报》表示：“希望朔尔茨能维护伟大的和平总理勃兰特和施密特创立的传统，前往莫斯科，而不是把这个领域留给中国人。”“作为一个和平党，我们欢迎一切结束战争的外交努力。”

比斯特龙还指出，“作为敌对国家之间的调解人，中国人的外交分量也在增加。北京最近在沙特阿拉伯和伊朗之间的调解中证明了这一点。目前的谈判中还有一个事实是，中国对俄罗斯已经有拥有很大的影响力，习近平和普京个人也相处融洽。”中国在结束战争方面有政治和经济利益外，还希望为俄罗斯找到一个留面子的出路。中国也不希望看到，俄罗斯作为美国的制衡力量被削弱。“这两个国家都有兴趣改变由美国主导的单极世界秩序，在欧亚大陆建立自己的霸权。”

但联盟党议会党团外交政策发言人哈特（Jürgen Hardt,）认为，这次访问将无助于结束战争。习近平可以在任何时候通过联合国安理会提出严肃的和平倡议，但他到目前为止一直没有这样做。他认为，非民主国家联盟将通过这一访问得到稳固。

社民党政治家罗特（Michael Roth）认为，中国是乌克兰战争的受益者。他说，“中国继续向莫斯科提供两用产品，帮助俄罗斯进行侵略战争。这些产品被宣布为民用，但也可用于军事用途。中国是这场战争的受益者，因为中国成功地使俄罗斯更加依赖它。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅