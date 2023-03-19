马英九将赴大陆祭祖成为两岸分治以来首位登陆的卸任总统

两岸关系

马英九基金会执行长萧旭岑19日晚间发布声明指出，中华民国前总统马英九将于3月27日至4月7日前往中国大陆祭祖，并率同青年学子与大陆的学生交流。这将是1949年两岸分治74年以来，第一位踏上大陆的中华民国卸任总统。

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马英九此行预计访问南京、武汉、长沙、重庆与上海。为降低美中台敏感且错纵复杂的政治效应，他这次前往大陆，不会与中共总书记习近平举行「马习二会」。

据指出，马英九深知此行首访大陆，会引发相当政治效应，不希望到大陆祭祖的单纯愿望，卷入国际国内复杂的政治纷扰，甚至被台湾的部分阵营，运用为政治攻击手段，藉此影响明年大选，因此决定此行不访问北京，单纯定调前往大陆祭祖。

马英九基金会最近三年致力青年学子培育，「大九学堂」有一百多位学员参与。马英九认为，两岸之间年轻人的交流已经中断好几年，如果能藉由这次访问大陆的机会，带领青年学子与大陆学子交流，是很好的机会。

因此，他将带领「大九学堂」的青年学子，参访辛亥革命、抗日战争等重要历史遗迹，并访问湖北武汉大学、湖南大学及上海复旦大学，与大陆学生交流。

马英九在2016年520卸任后，依法管制出国三年，2019年5月19日再被蔡英文政府延长管制两年，到2021年5月19日为止。从去年5月20日开始，马英九前往大陆地区（包括港澳），只要在出发前和回来后，向原主管机关，也就是总统府报备即可。台湾总统府发言人林聿禅表示，总统府目前还没有收到相关的报备。

在马英九完成五年境管期限后，中国大陆一直希望马英九前往访问，不巧遇上新冠肺炎疫情，迟迟无法成行。今年春节后疫情和缓，大陆方面再度提出邀请，马英九才认真思考回湖南祭祖事宜。

大陆方面配合马英九祭祖等访问行程，表达将在安全、便利、礼遇的原则下安排此行。马英九访问大陆期间，也会遵守尊严、对等原则相待。

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