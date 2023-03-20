世卫组织仍力促中国提供所有新冠病毒数据

中国/世卫组织/新冠病毒/浣熊狗

今年早些时候，中国科学家将 SARS-CoV-2 病毒的新序列以及基于 2020 年从中国武汉活体动物市场采集的样本的额外基因组数据短暂上传到可以开放访问 GISAID 数据库，其他国家的研究人员将对病毒进行观察。世卫组织顾问敦促中国在此新研究后公布所有与新冠病毒相关的数据。

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中国在国际数据库上简要分享了对追踪病原体新发现后，世界卫生组织的顾问敦促中国公布与新冠病毒疫情大流行起源有关的所有信息。

据世界卫生组织称，这些病原体序列表明貉曾出现在市场上，并且可能也被冠状病毒感染，这为寻找传染到人类的传播链提供了新的线索。世卫组织说，中国疾病预防控制中心 (CDC) 随后显然是为了允许进一步的数据更新了对这些信息的访问。

路透社报道称，世卫组织官员与中国同事讨论了此事，中国同事解释说，新数据旨在用于更新 2022 年的预印本研究。根据世界卫生组织，中国疾控中心计划将这篇论文重新提交给科学期刊《自然》发表。世卫组织官员说，这些信息虽然不是决定性的，但代表了对新冠病毒起源调查的新线索，应该立即分享。

世卫组织总干事谭德塞周五表示：“这些数据并不能为大流行是如何开始的问题提供明确的答案，但每一项数据都很重要，可以让我们更接近这个答案。”谭德塞不无遗憾地说， “这些数据本可以，而且应该在三年前就被共享。”

谭德塞敦促，“我们继续呼吁中国在共享数据时保持透明，并进行必要的调查并分享结果。”

SAGO 受世界卫生组织委托，继续调查这场已导致全球近 700 万人死亡的大流行病的起源。当路透社询问为什么之前没有上传这些序列时，中国科学院微生物研究所教授、中国疾病预防控制中心前负责人高福说，上传的数据“不是什么新鲜事”。他补充说，总部位于慕尼黑的病原体数据库 GISAID都 记下了序列，而不是中国科学家。

该官员在一份电子邮件声明中还说，现在“下结论还为时过早”。“所有这一切都必须留给科学家去研究，而不是留给记者或公众。我们渴望知道答案。”

GISAID 的一位发言人表示，它不会删除数据。他们表示，这些序列已被“找回”，并且“目前正在使用更新和额外的数据进行更新，作为目前正在审查的手稿的一部分”。

武汉市华南海鲜批发市场于 2019 年底在该市出现新型冠状病毒后被中国当局关闭。此后，该市场一直是研究该病毒在传染给人类之前是否感染了其他几个物种的重点。

世界卫生组织和其他科学家也表示，他们不能排除这种病毒来自武汉一个研究危险病原体的高度安全实验室的可能性。

中国否认有任何此类联系。

2022 年的预印本说，从武汉市场内外的摊位和污水系统收集的 923 个样本中，一小部分病毒检测呈阳性；在测试的457个动物样本中未检测到病毒。该报最初说，貉不在测试的动物之列。据SAGO 的声明说，新的分析表明，“作为公共卫生干预的一部分，在市场被清理之前，貉和其他动物可能已经存在”。

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