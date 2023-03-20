中国/百度/聊天机器人

百度的 Ernie 机器人可以在几秒钟内画出花卉图片并写出模仿型唐诗，但将拒绝回答有关中国国家主席习近平的问题，称所掌握习近平信息不多，路透社测试显示，机器人对六四的提问，它称尚未学会如何回答这些问题，并建议说换一个话题吧。

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路透社说经测试显示，百度的 Ernie 会写诗，但表示它对习近平的信息不够。这家中国搜索引擎巨头百度上周公布了中国最接近 OpenAI 的聊天机器人 ChatGPT 的竞争对手，并从周四开始允许用户申请访问它。

一些分析师和用户很快开始对他们使用 Ernie bot 的体验发表正面评价，并与 ChatGPT 进行并排比较。这推动了百度的股价上涨。

尽管如此，关于百度智力机器人和其他正在开发的中国聊天机器人将如何处理中国大陆敏感话题的问题仍然存在，中国当局严格审查互联网。路透社对 ChatGPT 的测试表明，微软支持的聊天机器人却并不反对回答此类问题。

路透社周一向中国机器人提出了几个关于习近平的问题，包括他是否是一位优秀的领导人、他对中国的贡献，以及要他的诗和肖像的请求。对于其中一些问题，中国机器人用两段描述习近平的教育背景和角色作为回应，但拒绝回答大部分问题。

中国机器人说，“作为一个AI大型语言模型，我还没有学会如何回答这个问题，你可以问我一些其他问题，我会尽力帮助你解决。”它以类似的方式回答了有关中国 1989 年镇压北京天安门广场民主示威活动以及当局对待新疆西部地区维吾尔族穆斯林少数民族的问题。

有时，中国机器人会建议用户切换主题。它说，“让我们换个话题，重新开始吧。”路透社在机器人拒绝回答敏感问题时同时收到了十几次换题提示。

路透社说，这样的回答并不局限于习近平或中国的敏感话题。当被问及有关美国总统拜登及其前任特朗普的类似问题时，中国机器人也会给出相同的重启话题提示。

然而，该机器人能够对一些有关国际关系的问题给出长篇回答，例如为什么美中关系恶化，尽管当被问及更具争议性的问题时它就会再次提议改变话题，例如中国是否应该使用武力统一中国台湾。

路透社说，对政治讨论的严格限制符合百度遵守政府要求审查敏感话题搜索结果的要求。

当被问及它如何处理敏感问题时，该机器人表示，在判断一个话题是否可以“公开讨论”时，它会考虑“相关法律和道德标准”。

据百度首席执行官李彦宏在上周推出 Ernie bot 时表示，百度聊天机器人并不完美，他并呼吁用户理解机器人错误，他补充说聊天机器人将根据用户反馈呈指数级改进。

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