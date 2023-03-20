习近平抵达莫斯科 称今天浅谈明天更正式会谈

中国/俄罗斯

中国国家主席习近平今天抵达莫斯科，开始对俄罗斯3天正式访问。按俄罗斯官方消息，习近平抵达后所作讲话，称希望进一步发展中国与俄罗斯合作关系。法新社称习近平今天就与普京会见，星期二明天更深入会谈以及讨论主要议题。

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中国国家主席习近平周一抵达俄罗斯，并与俄罗斯总统普京举行峰会，两位领导人将讨论中国解决乌克兰冲突的计划，并表明团结一致反对西方。

据俄罗斯电视台报道，习近平在格林尼治标准时间上午10点左右抵达莫斯科伏努科沃国际机场时受到了热烈的欢迎。根据俄罗斯机构发布的习近平抵达后发表的声明，习近平定下了基调，称他对俄罗斯为期三天的国事访问将为北京与莫斯科关系提供 "新的动力"。

据克里姆林宫称，习近平和普京将在周一进行非正式的一对一会谈，然后在周二进行更正式的会谈，除其他事项外，他们将讨论北京提出的解决上个月乌克兰冲突的计划，该战争已经引起了国际社会的强烈不满和经济动荡。

法新社说，中国促成了最近沙特阿拉伯和伊朗之间的外交和解，并将自己定位为乌克兰问题的调解人，但西方国家对中国制止冲突的能力表示怀疑。

对北京和莫斯科来说，这次峰会首先是展示两国关系的力量，而此时两国正在经历与西方国家的强烈紧张关系，俄罗斯似乎更依赖中国而不是相反。对于在西方日益孤立的普京来说，习近平的访问更加重要，因为上周国际刑事法院（ICC）以乌克兰的 "战争罪 "对普京发出了逮捕令。

面对西方人对北京-莫斯科关系的怀疑，习近平在一家俄罗斯报纸上发表的一篇文章中将他的访问描述为 "友谊、合作与和平之旅"，

与此同时，在一份中国人民日报发表的文章中，普京欢迎 "中国愿意在乌克兰发挥建设性作用"，并表示 "俄中关系已达到历史上的最高点"。

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