习近平见普京 先批国际法庭见人下菜碟

中国/俄罗斯/国际刑事法院/普京遭颁逮捕令

中国20日批评国际刑事法院"双重标准"，见人下菜碟。稍早国际刑事法院以战争罪指控对俄罗斯总统普京发出逮捕令。中国的反应是在中国国家主席，中共总书记习近平开始对俄罗斯进行国事访问前几个小时作出。中国与俄罗斯均是联合国安理会常任理事国，中国外交部发言人没有提及联合国属下的国际刑事法院对普京发出战争罪指控逮捕令是否非法。

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中国今天呼吁国际刑事法院在对普京的逮捕令中避免 "双重标准"。

总部设在荷兰海牙的国际刑事法院指控这位俄罗斯总统在莫斯科和基辅的侵略战争冲突中 "非法掳走"乌克兰儿童，犯下战争罪。

而中国的反应是在习近平开始对俄罗斯进行国事访问前几个小时作出，这是习近平近四年来的第一次对俄罗斯访问，但也是习近平与普京地39次会见，此次访问长达3天的访问期间，习近平将与普京举行会谈。

中国外交发言人汪文斌周一在回答有关问题时说："国际刑事法院必须采取客观和公正的立场，尊重国家元首在国际法下的豁免权。他告诉记者，国际刑事法院必须 "避免政治化和双重标准"。

据法新社说，中国外交部发言人汪文斌今天被问及，尽管国际刑事法院对普京发出了国际逮捕令，习近平是否应该确认对俄罗斯的国事访问。据汪文斌称，中国与俄罗斯"双方（......）将践行真正的多边主义，促进国际关系中的民主，建设多极世界，改善全球治理，为世界的发展和进步作出贡献。"据汪文斌回答称，"中国将在乌克兰危机问题上保持客观公正的立场，在促进和谈方面发挥建设性作用"。

法新社说，中国没有公开谴责俄罗斯入侵乌克兰，并批评美国向乌克兰提供武器，批评北约未能解决俄罗斯的安全问题。不过，北京呼吁对话和尊重所有国家的领土完整，其中也包括乌克兰。

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