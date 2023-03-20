习近平访问普京 法新社称泽连斯基战战兢兢看着

中国/俄罗斯/普京/乌克兰

乌克兰正有些战战兢兢地看着习近平今天开始的对克里姆林宫的访问，担心北京作为俄罗斯的战略盟友，最终可能决定向莫斯科提供武器，从而影响侵略乌克兰战争的结果。

广告 继续浏览后续

据法新社说，北京称扮演中立的角色，既没有谴责也没有明确支持俄罗斯侵略乌克兰的攻势。虽然中国坚持尊重乌克兰的领土完整原则，但自2022年2月莫斯科开始入侵以来，中国也向莫斯科提供了真正的外交支持。

在没有任何筹码的情况下，乌克兰人希望来自西方盟友对中国力量的压力将有助于维护这种脆弱的平衡。据分析，乌克兰把对中国的期望值放于最低水平：即不要恶化。据乌克兰分析中心新欧洲的副主任Serguiï Solodky告诉法新社，这个话题非常敏感，以至于乌克兰当局不希望公开评论习近平这次定于周一至周三的访问，在这次访问中，普京和习近平将至少要会面两次。

据一位不愿透露姓名的乌克兰高级官员告诉法新社，"乌克兰非常密切关注这次访问。" 该官员说："对我们来说，中国坚持它的毫不动摇地尊重其他国家的领土完整的政策就是至关重要的，"因为莫斯科宣告吞并了乌克兰的五个地区。

同时，美国在2月份指责北京考虑向俄罗斯提供武器。因为俄罗斯陷入入侵战争泥潭。美国中情局局长威廉-伯恩斯告诉哥伦比亚广播公司电视台，"我们确信中国领导人正计划向俄罗斯提供致命的设备"。

根据新闻报道，这将包括弹药和无人机。到目前为止，只有伊朗向莫斯科提供了作战无人机，莫斯科用它们来攻击乌克兰的能源基础设施。但华盛顿认为，北京已经在向俄罗斯提供非致命性设备。

据另一位不愿透露姓名的乌克兰高级官员在3月初承认，"如果中国开始供应武器，这对乌克兰来说将是一个严重的问题。" 但是乌克兰安全委员会秘书奥列克西-达尼洛夫淡化了这种交付的可能性，他在周五发表的一篇采访中说，"中国（......）不会成为俄罗斯的帮凶。"

乌克兰分析家尤里-波塔（Yuriy Pota）目前是设在台北的国防和安全研究所的访问研究员，他也认为这种可能性在现阶段是不可能的。他告诉法新社："我们不指望在短期内看见中国的坦克、飞机或多管火箭发射器系统交付给俄罗斯军队用到乌克兰战争中。"

法新社说，中国目前确实在努力摆出可能的调解人的姿态。2月底，北京发表了一份12点文件，呼吁莫斯科和基辅举行会谈。但是，与乌克兰和西方的要求相反，中国没有提到俄罗斯军队必须撤出乌克兰领土，而是强调提议结束对俄罗斯的 "单边 "制裁。

中国的建议方案被西方拒绝，但乌克兰总统泽连斯基不想匆忙刺激北京，认为有必要与中国 "合作"。

尽管乌克兰和中国的外交部长之间偶尔会有交流，但自俄罗斯入侵开始以来，泽连斯基一直没有能够与习近平会谈。泽连斯基曾多次公开呼吁。"乌克兰分析家尤里-波塔透露，“自去年8月以来，泽连斯基一直试图与习近平沟通，但中国根本不接电话。”

据美国媒体报道，这样的对话可能会在中国国家主席访问莫斯科后进行，但 "不会有突破"，据一位专家预测，无论是在经济上还是在地缘政治上，"俄罗斯对中国都非常重要，比乌克兰重要得多"，北京认为乌克兰只是是 "俄罗斯的影响区，是西方和东方之间的一个灰色地带"。

据专家称，乌克兰 "从未真正制定过对华政策"。并且两年来没有在北京派驻大使。据索洛基认为，应该不要指望不中国会突然来听我们的声音。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅