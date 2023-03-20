外交部率逾百驻港使节及商会代表访大湾区 未见美国代表 评论指欲拆堵华联盟

香港/大湾区

中国外交部驻港特派员公署现正率领一百多名来自外国驻港使节和商会的代表访问粤港澳大湾区，预计会参观互联网科技品牌公司「华为」和作为中国南方省份首个重大科学设施的中国散裂中子源等高迎新科技，并会与省市领导人会晤，以增加对该区的认知和商机；不过，这个高规格的大型参访团，未见有美国使节或商会代表参与。有评论认为，事件除反映中美关系转差之外，亦有中方藉商机拆解美国堵华联盟之意。

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这个由驻港公署举办的「感知大湾区，开拓新机遇」活动，罕有地由外交部驻港特派员刘光源亲自带队，随团的有30余家外国驻港机构的总领事丶代总领事或代表，近20家商会主要负责人，17家跨国企业丶金融机构高管，港府官员则是商务及经济发展局长丘应桦丶政制及内地事务局副局长胡健民等百余人。

刘光源昨(19日)在启动仪式上致辞时说，「参访团规格之高丶规模之大，充分体现在港外国机构和商界对考察丶投资大湾区，抢抓中国机遇的极大热忱。」他希望，通过这次访问让大家「看到当前中国经济企稳回升丶活力回归的缩影」。

由昨天起的五天访问团，将参访深圳丶东莞丶广州及珠海四市，并聚焦区内高新科技发展，参访团昨天傍晚已出席深圳前海推介会，今早则到访深圳的比亚迪这个新能源汽车巨头，并乘坐比亚迪云巴，又进入驾驶舱体验。据亲京媒体《文汇报》报道，波兰驻港总领事Aleksander Danda形容，比亚迪很不一样，波兰尚须发展新能源的基础设施，港穗的同事正寻求与大湾区内相关产业合作，期待通过此行发现更多合作空间。据了解，参访团在馀下行程还会参访腾讯丶「华为」基地及中国散裂中子源。

综合香港传媒报道，参加今次活动的，包括欧盟驻港办事处主任高宇驰丶欧盟驻港澳办事处贸易及经济部主管何卫德丶澳洲驻港总领事华怡德，以及俄罗斯丶英国丶日本丶加拿大丶新加坡丶以色列等驻港领事馆的代表；商会方面有来自加拿大丶德国丶印尼丶荷兰及中国印尼商会会长何震发；而商界翘楚则有太古地产白德利（Guy Bradley)丶黑石大中华区主席张利平丶贝莱德中国区负责人汤晓东丶Morgan Stanley和摩根大通等跨国公司高层。

不过，美国驻港总领事馆和美国商会未有代表随团，《明报》指美方未获邀请，而《星岛日报》则表示未知是美方未获邀请抑或美方不派员参加。

《明报》指出，美国驻港总领事馆是香港最大的外国驻港领事馆，而美国资本亦是香港最大投资来源之一，但外交公署今次组团独排美国领事馆，可见中美关系之恶劣。报道又指，美国近年联合盟友企图孤立中国，中国今次邀约美国盟友但独漏美国，有「反其道而行」的意味，亦有与美国在外交上正面「抗衡」美国提出的「竞争」之意。

由於外交部驻港公署今次参观的部分公司和网科业正是美国的制裁对象，网媒D100晨早新闻节目主持梁家权指出，这是以商机吸引美国以外的国家，可见香港已成中国对外「枪口」；另一主持李锦洪则直指，中国是以经济发展拆解以美国为首的西方堵华联盟，此行可说是中国在香港进行的大型外交活动，反映香港在北京的心目中，地位更重要，但香港的自主性必然被削弱。

中美在港关系紧张，可见於今年初，美国驻港总领事梅儒瑞首度开腔批评中国人大常委会就《港区国安法》释法及严苛的防疫措施，其後，中国外交部驻港特派员刘光源上月下旬罕有地「私人」约见梅儒瑞，提出「严正交涉」和表达强烈不满，并划出三条「红线」，要求美方不得危害中国国家安全丶不得在香港搞政治渗透丶不得诋毁破坏香港发展前景。

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