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岸田与莫迪举行首脑会谈 莫迪同意出席G7峰会

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印度總理納倫德拉·莫迪，2019年3月28日。
印度總理納倫德拉·莫迪，2019年3月28日。 REUTERS/Adnan Abidi
作者： 东京特约记者 楚良一
4 分钟

日本首相岸田文雄当地时间20日上午，乘坐政府专机抵达印度新德里帕拉姆空军基地。抵达新德里后，岸田首相向印度独立之父甘地纪念碑献花，之后在首都新德里与印度总理莫迪举行会谈。

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在会谈中，岸田首相邀请莫迪出席5月在广岛举行的七国集团(G7)峰会。莫迪总理当场表示接受邀请出席此次峰会。

岸田首相在会谈中表示，七国集团广岛峰会将讨论正在遭受俄罗斯侵略的乌克兰问题，并以中国等为背景，讨论维护基于法治的国际秩序的重要性。

 印度与俄罗斯关系密切，从俄罗斯进口武器，对以七国集团为首的国家对俄罗斯制裁持谨慎态度，而作为七国集团轮值主席国，岸田希望拉进与印度的距离，在乌克兰问题上，得到包括俄罗斯在内的G20轮值主席国莫迪总理的合作。

 他还表示，希望在广岛首脑峰会上将加强与印度为代表的全球南方中的新兴国家和发展中国家的关系提到议程上来。

 岸田首相和莫迪总理一致认为，G7G20要在发展金融、粮食安全、气候能源等问题上密切合作。日本和印度将在粮食和能源短缺等全球性问题保持一致。

 日本试图通过印度加强与新兴国家及发展中国家的联系，印度正在增加其在该地区的影响力。

 会谈结束后，岸田首相出席了莫迪总理主持的午餐会。午餐会后，岸田首相进行讲演，表示将制定新计划以推动自由开放的印度-太平洋，并将在安全保障方面发挥积极作用。

 在会见结束后的记者会上，岸田表示愿意与印度合作，为G7广岛峰会和G20新德里峰会取得成功合作。

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