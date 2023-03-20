岸田与莫迪举行首脑会谈 莫迪同意出席G7峰会

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日本首相岸田文雄当地时间20日上午，乘坐政府专机抵达印度新德里帕拉姆空军基地。抵达新德里后，岸田首相向印度独立之父甘地纪念碑献花，之后在首都新德里与印度总理莫迪举行会谈。

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在会谈中，岸田首相邀请莫迪出席5月在广岛举行的七国集团(G7)峰会。莫迪总理当场表示接受邀请出席此次峰会。

岸田首相在会谈中表示，七国集团广岛峰会将讨论正在遭受俄罗斯侵略的乌克兰问题，并以中国等为背景，讨论维护基于法治的国际秩序的重要性。

印度与俄罗斯关系密切，从俄罗斯进口武器，对以七国集团为首的国家对俄罗斯制裁持谨慎态度，而作为七国集团轮值主席国，岸田希望拉进与印度的距离，在乌克兰问题上，得到包括俄罗斯在内的G20轮值主席国莫迪总理的合作。

他还表示，希望在广岛首脑峰会上将加强与印度为代表的“全球南方”中的新兴国家和发展中国家的关系提到议程上来。

岸田首相和莫迪总理一致认为，G7和G20要在发展金融、粮食安全、气候能源等问题上密切合作。日本和印度将在粮食和能源短缺等全球性问题保持一致。

日本试图通过印度加强与新兴国家及发展中国家的联系，印度正在增加其在该地区的影响力。

会谈结束后，岸田首相出席了莫迪总理主持的午餐会。午餐会后，岸田首相进行讲演，表示将制定新计划以推动“自由开放的印度-太平洋”，并将在安全保障方面发挥积极作用。

在会见结束后的记者会上，岸田表示“愿意与印度合作，为G7广岛峰会和G20新德里峰会取得成功合作。”

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