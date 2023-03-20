普京在人民日报上称习最亲密朋友 习在俄罗斯报称普京是同道人

中国/俄罗斯/乌克兰

中国国家主席习近平以及俄罗斯总统普京20日分别在对方权威报刊发表各自的文章，为习近平将开始访问莫斯科热身，并以相互赞赏方式阐述了他们对双边关系的希望。

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据路透社今天报道称，俄罗斯总统普京引用中国古代人孔子的话，对习近平大加赞赏。那么习近平在《俄罗斯报》上说了什么？据路透社译自俄文的习近平文章称，“中俄互为最大邻邦、全面合作战略伙伴、世界主要大国和联合国安理会常任理事国。两国奉行独立自主的外交政策，在外交上中国将中俄关系作为主要优先方向之一。”

习近平还说，“双方不断加强政治互信，打造大国关系新范式。”“中俄坚持世代友好、互利合作的理念。”“各方深入贯彻世代相传的友好理念，传统友谊与日俱增。习近平称，“国际社会很清楚，世界上没有哪个国家优于所有其他国家。没有通用的政府模式，也没有决定性话语属于个别国家的世界秩序。”

据习近平说，中国关于乌克兰危机的建议，即上个月发表的 12 点文件，“尽可能地代表了国际社会意见的统一”。

习近平呼吁走出危机的“理性之道”，“只有大家以共同、综合、共同、可持续的安全观为指引，本着平等、审慎、务实的态度继续对话协商，才能找到解决之道”。习近平说，他和普京在不同地点会面了 40 多次。

普京在中国人民日报上说了什么？路透社根据克里姆林宫提供的俄文翻译称，“我们感谢（中国）在乌克兰发生的事件中采取平衡路线，了解其背景和真正原因。我们欢迎中国愿意在解决危机中发挥建设性作用。”

普京说，“俄罗斯对乌克兰危机的政治外交解决方案持开放态度。然而，早在 2022 年 4 月，和平谈判绝不是我们终止的。和平进程的未来完全取决于是否准备好进行认真的对话，采取考虑到当前的地缘政治现实。”

“我在 2010 年 3 月会见了习近平同志，当时他率领中国代表团访问莫斯科。我们的第一次会面非常务实，同时又真诚友好。这种沟通方式给我个人留下了深刻的印象。我知道中国非常重视友谊和人际关系。圣人孔子说：“有朋自远方来，不亦乐乎！”绝非偶然！我们俄罗斯人也非常欣赏这些品质，对我们来说，真正的朋友就像兄弟。在这一点上，我们的人民非常相似。

普京谈到从俄罗斯到中国的“西伯利亚力量”天然气管道是“世纪贸易”。

据普京还表示，石油和煤炭的交付量有所增加，俄罗斯正在帮助中国建造新的核反应堆。普京说，他与习近平正在探索外太空和开发新技术。

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