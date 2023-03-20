联合国气候专家 避免最坏情况时间紧迫

联合国/气候变化

海平面继续上升，到 2100 年上升幅度可能达到 1.10 米。在这个水平上，生活在沿海地区全球 10%人口的栖息地将消失

联合国政府间气候变化专门委员会（GIEC/IPCC）周一下午公布最新气候综合报告指出，全球升温需要紧急采取大规模行动，不过时间紧迫，但有希望避免最坏情况。

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人类活动是产生温室气体的主要原因，这导致了全球变暖，并且已经被科学家们明确证明。这一观点得到了 195 个国家的代表的认可，也是今天联合国政府间气候变化专门委员会发布的综合报告的重要观点。

刚刚公布的气候综合报告来自于联合国第六轮科学评估，关注全球变暖以及缓解和适应它所需措施。

科学家们经过8年工作推出了总共有1万多页的气候报告，今天公布的30页摘要是为各国决策者提供帮助，以便各国能够“采取正确的决定”。

联合国秘书长古特雷斯指出这是“人类社会生存的指南”。

联合国政府间气候变化专门委员会主席李会晟（Hoesung Lee）表示如果我们现在就离开采取行动，我们仍然可以保证所有人都有一个可持续和适合居住的未来。最重要的是，该综合摘要在警告全球变暖与提供解决方案的人之间平衡，不同工作小组发出同一个声音，就是推动采取行动，还有挽救的时间，不过时间紧迫。

同时该综合报告警告过各国在应对气候变化方面采取的行动规模不够大，速度不够快。《巴黎气候协定》签署方已承诺将全球变暖控制在远低于工业化前水平 2°C ，并在可能的情况下控制在 1.5°C 以下，界限很快接近，二氧化碳还在迅速增加，全球继续升温，对生态的负面影响还在上升。

科学家们指出，在随后十年中实施的选择和减排行动将对现在和未来产生重大影响。

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