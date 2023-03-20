训练中国飞行员航空母舰起降技术的前美国飞行员指控美国诱捕 并说他不是间谍

澳大利亚/中国/美国/训练中国飞行员

一名前美国海军陆战队飞行员的律师20日在悉尼举行的引渡听证会后在法庭外表示，这名前飞行员在被捕前可能被安全机构从中国“引诱”才回到澳大利亚。该前飞行员对指控暗示他是某种意义上的间谍感到愤怒。

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据路透社今天报道，54 岁的丹尼尔·杜根 (Daniel Duggan) 面临被引渡到美国，他的罪名是训练中国军事飞行员在航空母舰上起降，但这违反了美国法律。

自 2014 年以来，他从中国回来后不久就在澳大利亚新南威尔士州的一个乡村小镇被澳大利亚联邦警察逮捕。他的律师今天称这名前美国海军陆战队员可能在被捕前被从中国“引诱”才回到澳大利亚。

与此同时，英国也警告其前国防人员不要在杜根曾工作过的南非飞行学院训练中国人民解放军飞行员。

周一，杜根的引渡案被延期至 5 月，因为他的律师正在寻求找到澳大利亚政府机构的文件瑕疵为他辩护。在法庭外，杜根的律师丹尼斯·米拉利斯表示，这名飞行员在从中国返回之前已获得澳大利亚安全与情报组织关于澳大利亚航空执照的“安全许可”，但在他回家的飞机上对他发出的逮捕令，将他的安全许可撤销了。

该律师说，根据美国法律，这种“引诱”是合法的，但如果澳大利亚安全机构给予杜根安全许可，以提供“他能够返回澳大利亚的虚假感觉”，那将是“一个具有重大意义的问题” .他说：“我们现阶段正在探讨他是否被美国引诱回澳大利亚，美国知道他将在一个可以被引渡的司法管辖区内。”

ASIO 只为自己的员工签发安全许可，但它会在其他政府部门进行检查时向他们提供安全建议，包括工作人员进入机场所需的航空安全身份证。ASIO 在一份声明中表示，由于此事已提交法庭审理，因此无法发表评论。

被关押在戒备森严的监狱中的杜根是一名放弃美国公民身份的澳大利亚公民。在2014年移居中国之前，他在澳大利亚生活了十年，在澳大利亚育有六个孩子。

据律师说，杜根担心美国和中国之间的政治紧张局势正在影响他的案件。在向媒体发布的一份声明中，杜根表示他拒绝接受针对他的指控。杜根称，“暗示我是某种间谍让我i愤怒。”

英国空军司令本月表示，澳大利亚和英国的情报机构已共享信息，警告飞行员不要为北京工作。悉尼一家法院周五获悉，澳大利亚警方正在调查一名涉嫌参与在南非飞行学校培训中国军事飞行员的前英国军事飞行员。

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