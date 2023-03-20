马英九下周率青年团访中祭祖 北京称之马先生

台湾/中国/马英九

台湾前总统马英九的发言人20日周一表示，马英九将于下周访问中国。这是70多年来台湾在任或离任总统的首次访问中国，中国国台办提及马英九访问大陆祭祖，但没有称谓马英九是台湾前总统。消息称马英九将携庞大青年代表团随同促进与中国青年交流。

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法新社今天引述台湾前总统马英九的发言人说，马英九不会前往北京，也没有计划与中国政府会面。的办公室说，他将访问其父母出生地湖南东南部的湘潭，并补充说，这次访问的目的是祭祖，并促进青年交流。

在马英九的任期内（2008-2016年），台湾与中国大陆的关系得到了极大的改善，最终于2015年在新加坡与中国国家主席习近平举行马习峰会。这位前领导人是国民党人，与现任总统蔡英文的民进党相比，国民党更倾向于与中国大陆和解。

据法新社说，中国认为台湾是中国领土之一，有朝一日会被收回，必要时可通过武力收回。台湾自1949年以来一直实行自治，内战结束后，毛泽东的共产党人从国民党人手中夺取了政权，国民党人被迫退守该岛。但自马英九的继任者蔡英文当选以来，双方关系严重恶化，对蔡英文来说，台湾是一个主权国家，独立且不从属于中国大陆邻国。作为回应，北京已经加强了对台湾的外交和军事压力。

据马英九的发言人说，马英九希望他3月27日至4月7日的访问能够缓解紧张局势。这是在国民党和北京官员最近的一系列交流之后发生的。

蔡英文的民进党谴责了马英九访问。台湾执政府在一份声明中说：“台湾人民不能接受一个退休的国家元首成为中国共产党促进统一的棋子。”

民进党和国民党将是明年台湾总统选举的两个主要政党。

中国北京国台办发言人马晓光说，该机构欢迎马先生即将进行的访问，并提供帮助。

法新社说，上个月，国民党副主席夏立言访问中国9天，上海官员随后前往国民党人任市长的台北访问。

关于马英九前往中国大陆祭祖期间是否会见中国官员，路透社消息与法新社稍有不同。据路透社说，台湾前总统马英九在本月访问中国期间是否会见中国高级领导人时或悉听“东道主的安排”，但他没有访问北京的计划。

路透社说，马英九此行正值北京和台北之间的紧张局势加剧之际，中国不断施加军事和政治压力，试图让民主的台湾接受中国的主权。

据马英九基金会理事长告诉记者，马英九3月27日至4月7日的行程主要是学生交流和祭祖。马办称，“这次旅行是去中国中部，我们没有计划安排去北京。”

当被问及马英九是否可能与习近平再次会面时，他不排除与高级官员会面的可能性，但表示他们没有预料。“作为客人，我们听从主人的安排。”​​

路透社说，台湾总统办公室表示已获悉并“尊重”马英九的计划，但指出此行恰逢全球关注俄罗斯入侵乌克兰和中国在台湾周边的军事活动的“敏感时刻”。

据马英九基金会理事长说，鉴于台湾和中国政府都不承认对方，马英九在中国时会被简称为“马英九先生”。

路透社说，马英九是台湾主要反对党国民党 (KMT) 的高级成员，国民党支持与中国保持密切关系，但强烈否认亲北京。国民党表示，鉴于台湾海峡两岸的紧张局势，现在比以往任何时候都更需要与中国接触。他认为，近年来双方都进入了冰封状态。如果年轻人能够交流和对话，那肯定会减少目前的紧张局势。”

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