中国官媒：普习会见证中国对西方说4个“不”

中国/俄罗斯

中国官媒新华社就中国国家主席习近平访问俄罗斯发表评论，称此次访问表明，中国应当对西方说4个不。

广告 继续浏览后续

据新华社文称，这次重要访问，要对美西方说四个“不”。据该文称，刚刚，中国最高领导人抵达俄罗斯首都莫斯科。明知西方国家会拿这次访问做文章，对华开展新一波舆论攻势，但咱们领导人还是去了。这是为什么？道理很简单。中俄交往光明磊落，不看别人脸色。中俄交好意义重大，不受别人干扰。

该文称，看外交部发言人对访问的定调，除了大家意料之中的友谊之旅、合作之旅外，还有个非同寻常的“和平之旅”。在俄乌冲突面临剧烈升级的当下，“和平之旅”是国际社会的共同期盼。既然这次访问的意义这么特殊，当然更要去了。西方国家其实很怕中国领导人去俄罗斯，已经坐不住了。

据该文，对美西方，中国要说四个“不”。一、不要对主权国家的正常交往说三道四；二、不要将中俄关系与美国的盟友小圈子相提并论；三、不要破坏中国在乌克兰问题上劝和促谈的努力；四、不要再以乌克兰危机为借口攻击制裁中国。

据署名“伍之管见”微信公众号文章称，世人会看到，一个霸权不断衰落的帝国是如何丧心病狂，而一个追求和平发展的负责任大国是如何孜孜以求。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅