中国抖音在美国遭禁称越禁越多 用户多达1亿5千万

中国/美国抖音

中国抖音TikTok报告 ，这款短视频分享应用目前在美国拥有 1.5 亿月注册用户，高于也是抖音自称的 2020 年的 1 亿用户数字。

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据路透社消息，拥有该应用程序的抖音TikTok 首席执行官周寿子定于本周四在美国众议院能源和商务委员会听证，他证实了这一数字。

上周五，又有六名美国参议员支持两党立法，赋予总统拜登新的权力，以国家安全为由禁止 TikTok。上周，TikTok 表示拜登政府要求中国所有者剥离他们在该应用程序中的股份，否则可能面临美国禁令。

中国抖音在美国面临越来越大的压力，包括许多国会议员呼吁禁止抖音，他们担心美国的抖音用户数据可能落入中国政府之手。TikTok 在 2021 年 9 月表示，它在全球范围内每月拥有超过 10 亿用户。

美国参议院情报委员会主席马克华纳正在共同发起立法，赋予政府更多权力禁止 TikTok，他在基督教科学箴言报早餐会上表示，他认为 TikTok 对美国数据不安全。据他指出，“这种根据（中国共产党）法律可以确保数据安全的概念性想法，根本行不通。”

TikTok 表示已花费超过 15 亿美元用于严格的数据安全措施，但抖音拒绝间谍指控并表示“如果保护国家安全是目标，撤资并不能解决问题：所有权的变更不会对数据流安全有新的影响。”

这些新数字表明抖音在美国广受欢迎，尤其是在年轻的美国人中。美国商务部长吉娜·雷蒙多 (Gina Raimondo) 告诉彭博社，禁止 TikTok 可能会产生政治后果。一些美国政治家认为禁用抖音会失去 35 岁以下的选民。

路透社说，一些 抖音TikTok 内容创作者本周将来华盛顿，鼓动说明为什么不应禁止抖音。

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