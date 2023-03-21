中国没有赞赏岸田突访乌克兰 不谈为何不理会泽连斯基

中国/俄罗斯/乌克兰

中国外交部今天由发言人汪文斌主持的新闻发布会回答问题中有涉及乌克兰战争等问题，其中对日本首相岸田文雄21日突访乌克兰有微妙含义的回答，显示中国并不赞赏岸田的行为，甚至有奉劝的意思。

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在今天的中国外交部新闻发布会上，朝日电视台记者提问说：日本首相今天访问乌克兰，会见乌克兰总统。中方对此有何评论？

据汪文斌回答说：国际社会应坚持劝和促谈的正确方向，为政治解决乌克兰危机创造条件。希望日方多做有利于局势降温的事，而不是相反。

有英国天空新闻频道记者提问：习近平主席和普京总统会见的安排和交谈都十分热情、友好，这可能会让一些外部观察人士质疑，中国在乌克兰问题上是否真正中立？既然中方自称在乌克兰问题上是“公正的”，那么为何中方仍未与乌克兰总统泽连斯基通话？

汪文斌回答称：乌克兰危机爆发以来，习近平主席提出“四个应该”“四个共同”“三点思考”，为缓和局势、推动政治解决危机指明了正确方向。前不久，中方发布了《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件，提出尊重各国主权、摒弃冷战思维、停火止战、启动和谈、停止单边制裁等12条原则。中方立场归结为一句话，就是劝和促谈。中方将继续秉持客观公正立场，同国际社会一道，为乌克兰危机的政治解决发挥建设性作用。

关于你提到的第二个问题，我们在乌克兰问题上的立场是一贯、明确的，中方同各方保持着沟通。

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