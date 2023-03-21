习普会谈结束 俄方称可满足中国能源需求

习近平访俄

亚洲 – 中国国家主席习近平3月21日与俄罗斯总统普京举行正式会谈，乌克兰战事是外界密切观察的议题。普京在会中表示，俄国可满足中国日增能源需求，习近平则说两国应加强合作。

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法新社报导，这场在克里姆林宫举行的会谈已经结束。根据俄国电视台播出的画面，普京在会中表示：“俄国企业能够满足中国日增的能源需求。”

习近平则在两人两天来的第2场会谈中表示：“我建议加强我们的协调与合作。”

习近平稍早踏着红毯步入克宫，现场有军乐队奏乐和普京等俄国高官迎接。目前中、俄双方正争取盟友，以对抗西方势力。

外界认为，习近平访俄对普京产生了鼓舞作用，此时普京受到西方制裁，也因被控将乌克兰儿童非法递解出境而遭国际刑事法院发出逮捕令。

克里姆林宫表示，习近平和普京商讨了中国方面对终止一年多来俄乌战争所提出的建议，同时两人会谈结束时签订各项协议。

自俄乌战争爆发后，中、俄贸易关係即趋于热络，使双方关係更密切，从而使西方国家对此关係会强化到何种程度日益忧心。

习近平表示，他已邀请普京今年访问中国，并表示，中国政府继续优先重视与俄国的全面战略协作伙伴关系。

在习近平访俄同时，日本首相岸田文雄意外往访乌克兰首都基辅。他并参观了俄军被控在去年占领期间施加暴行的布查镇（Bucha）。

乌克兰外长形容，岸田此行具“历史意义”，并称这显示乌、日两国“团结与强力合作”。

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