习近平访俄甚过当年毛泽东拜会斯大林

中国/乌克兰/俄罗斯/习近平访俄

俄罗斯总统普京和他的“好朋友”中国国家主席习近平21日计划在克里姆林宫举行晚宴后的更多会谈。路透社说，面对西方对侵略乌克兰战争的反对与制裁，孤立无援的俄罗斯总统竭尽讨好他最强大的盟友习近平。而且普京遭国际法庭颁发逮捕令，习近平毫无顾忌探访，气势超过当年毛泽东罕有的访俄委屈拜见斯大林。

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普京在克里姆林宫会见“亲爱的朋友”习近平。普京与习近平今天再次深入会谈，其中包括讨论俄罗斯曾经委婉拒绝过的中国所提解决乌克兰战争和平建议。习近平访问俄罗斯第一天传出的会见简要，显示中俄要加强双边关系针对西方竞争。习近平与普京相挺，尤其是习近平力挺普京再选总统，以肯定的口气保证俄罗斯人民会一致选举普京再任总统。

克里姆林宫低调回应称，普京2024年后是否再选总统，尚没有考虑。

据路透社说，就在国际法庭指控普京犯有战争罪几天后，华盛顿谴责习近平的访问，称这表明北京正在为莫斯科提供“外交掩护”以实施更多罪行。

习近平自本月早些时候获得史无前例的第三个任期以来，习近平首次出国访问，尽管他加深了与最亲密盟友的经济联系，但他一直试图将中国打扮成乌克兰战争潜在的和平缔造者。

普京和习近平周一在克里姆林宫会面时互相称呼为“亲爱的朋友”，俄罗斯国家新闻机构后来报道称，他们举行了近 4个半小时的非正式会谈，更多的正式会谈定于周二举行。

普京告诉习近平，他尊重中国提出的解决乌克兰冲突的提议。习近平也赞扬了普京，并预测俄罗斯人明年将再次选举他。

路透社称，乌克兰副总理 Iryna Vereshchuk 告诉意大利晚邮报，乌克兰仍在等待确认习近平是否会在与泽连斯基总统通话时就北京的和平提议发表讲话。

几个月来，莫斯科一直在公开宣传习近平的访问。但在国际刑事法院 (ICC) 周五发布逮捕令，指控普京将儿童驱掳出乌克兰犯下战争罪后，这个访问给了中国领导人支持普京新的意义。

莫斯科否认这些指控，表示是收留孤儿以保护他们，并对国际刑事法院的检察官和法官提起刑事诉讼。

北京批评国际法庭逮捕令反映了双重标准。

美国国务卿布林肯说：“在国际刑事法院对普京发出逮捕令几天后，习近平前往俄罗斯，这表明中国认为没有责任追究克里姆林宫在乌克兰犯下的暴行的责任。中国不仅没有谴责，反而更为俄罗斯继续犯下这些严重罪行提供外交掩护。”

白宫发言人约翰柯比表示，习近平本应该利用他的影响力向普京施压，要求他从乌克兰撤军。

华盛顿担心北京可能反而会要求乌克兰战争停火，以让俄罗斯军队留占乌克兰。

据路透社说，中国发布了一项解决乌克兰危机的提案，但在西方广泛被认为是为普京争取时间重组其部队并巩固俄罗斯军队对被占领土强化控制的策略。

外交政策分析人士表示，虽然普京会在乌克兰问题上寻求习近平的大力支持，但他们怀疑习近平的莫斯科之行是否提供军事支持。

华盛顿最近几周表示，它担心中国可能会武装俄罗斯，北京对此予以否认。

路透社引述伦敦查塔姆研究所亚太项目高级研究员于杰表示，习近平的随行人员中不包括任何来自军方的高级成员。她说：“这可能会发出一个明确的信息，即尽管一些专家断言，北京不太可能向莫斯科提供任何直接军事支持。”

据基辅表示，在俄罗斯撤军之前，战争不会结束。基辅在上个月公布北京和平建议时曾谨慎表示欢迎它。乌克兰总统泽连斯基曾表示，中国武装俄罗斯可能导致第三次世界大战。泽连斯基持续呼吁习近平与他对话。

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