北约：中国和平计划如果想被认真对待 习近平应该与泽连斯基直接对话

俄罗斯/乌克兰/中国

北约秘书长延斯-斯托尔滕贝格周二表示，如果中国希望该国的和平计划得到认真对待，就必须与乌克兰总统泽连斯基直接交谈。

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俄罗斯总统普京和中国国家主席习近平周二继续在莫斯科会面，就乌克兰冲突和面对西方下加强两国之间的战略关系作进行进一步会谈。据普京说，他准备讨论中国提出的结束乌克兰战争冲突的倡议，该倡议以北京上个月公布的一份文件为基础，着重呼吁进行和平谈判。

北约秘书长斯托尔滕贝格(Jens Stoltenberg)在大西洋联盟布鲁塞尔总部举行的新闻发布会上说："应该由乌克兰来决定任何和平解决方案的可接受条件是什么。"

在新闻发布会上，他介绍了NATO的2022年活动总结报告。就俄罗斯侵略乌克兰引发战争，斯托尔滕贝格说：“中国必须理解乌克兰的观点，并应该与乌克兰总统泽连斯基直接接触。” 斯托尔滕贝格称，"乌克兰战争的任何和平解决方案都必须基于对乌克兰领土完整和主权的尊重。"他还警告说，"停火或任何不尊重乌克兰主权和领土完整的解决方案只会冻结战争，使俄罗斯能够重建部队并再次发动攻击。这不会是一个公正和持久的和平。"

斯托尔滕贝格还敦促北京不要向俄罗斯提供武器。但他说，"我们没有证据表明中国正在向俄罗斯提供武器。" 他说，“中国不应该向俄罗斯提供致命的援助。这将是支持一场非法战争，延长战争，支持对乌克兰的非法侵略。” 据他认为：“这不是中国应该做的事情。”

北约和中国并不是合作伙伴。然而，今天公布的北约年度报告表示，北约并不把中国视为对手。

据斯托尔滕贝格说：“北约在2022年6月的马德里峰会上通过的新战略概念将俄罗斯与恐怖主义一起确定为我们安全的最重要威胁，并明确指出中国挑战我们的利益、安全和价值观。”

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