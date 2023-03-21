对着干: 中美同日发表报告 互批对方人权民主情况

中美/人权

美国国务院周一(20日)如常发发布本年度的各国人权报告，当中大篇幅列出中国去年打压人权的情况，包括法外杀人丶强迫消失丶跨国镇压及在新疆发生的种族灭绝等严重问题。而中国外交部则抢在报告发表前的同日，首度发表针对美国民主情况的报告，批评美国民主弊病已深入政治和社会肌理，却仍在全球兜售和强加民主所制造的混乱与灾难。

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评论认为这是中国在对美国打宣传战，期望达到先入为主丶重新定义民主自由来削弱美国报告指控的效果。但美国国务卿布林肯表示，美国在人权方面确是存在挑战，但美国愿意公开面对，而不是试图掩盖或是假装它们不存在。

两份报告名义上都是本月20日发表，但因时差问题，中国外交部针对美国发表的报告，比美国已发表近五十年的全球各国人权报告早了十多个小时。

根据外交部昨早10时在其官网发布的《2022年美国民主情况》报告，中国以四章十一节批评美国民主，开宗明义便在序言中指美国在2022年「持续陷入民主失真丶政治失能丶社会失和的恶性循环」，相关乱象折射出该国的治理失灵和制度缺陷。但美国仍然继续筹办「领导人民主峰会」，企图推行集团政治和服务其「维霸」目标。

中国接着引述英美等国的评论指证美国「民主沉疴难愈」，甚至是美国民众亦对美式民主日益失望。尽管如此，但美国继续在全球输出美式民主价值观，藉此打压别国，加剧国际社会分裂和阵营对抗。

这份由中国为美国民主打的报告重申，各国是否民主，应由其人民评判，呼吁各国在《联合国宪章》的基础上加强合作。

在华盛顿时间20日，美国国务院发表涵盖198个国家及地区的《2022年人权实践国别报告》，当中单是描述中国人权收况的便有87页，远较只有约10页的中国批评美国民主报告长和全面。

在中国这一章中，报告指新疆去年仍存在种族灭绝和非人道罪行，包括任意囚禁逾百万名公民并施以酷刑丶强迫绝育和堕胎丶强奸丶打压宗教自由和强迫劳动等；其次是存在政府非法杀人丶强迫消失丶政府虐待丶危害生命的囚禁环境丶以追踪疫情的软件作无关公众健康用途丶株连被告家属丶跨国镇压丶关押政治犯，以及严重限制人民宗教丶移动丶使用网络丶和平集会及政治参与等不同自由。

另外，布林肯在报告序言中列举一些严重侵犯人权的国家，除中国外，还有俄罗斯向乌克兰全面开战造成大量人员死亡和犯下战争罪行丶伊朗暴力回应和平示威丶缅甸军政府以暴力对付人民以巩固控制，以及塔利班持续以歧视性措施打压阿富汗妇女。至於在南苏丹和叙利亚等地的人权侵扰亦持续发生，柬埔寨的工会领袖继续因和平示威1被拘禁。

中国以发表官方报告方式与美国进行宣传较量并不罕有，较近期的例子在上月下旬发生，当时中国外交部发布《美国的霸权霸道霸凌及危害》报告，美国驻华大使伯恩斯（Nicholas Burns）为此在推特回应，指中国发布涉美报告是粗暴宣传，有失大国风范(unworthy of a great power)。

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