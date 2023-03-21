岸田首相突然密访乌克兰

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据悉，日本首相岸田文雄正从访问地印度秘密前往乌克兰，岸田首相乘坐包机抵达波兰东南部热舒夫机场，日本时间21日上午9时20分刚过（当地时间凌晨1时20分刚过），岸田首相在波兰东南部与乌克兰接壤的小镇普热梅希尔的火车站，在一名疑似当地保安人员的陪同下登上了火车，预计他将于今天抵达基辅并与泽连斯基总统举行首脑会晤。

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岸田首相曾多次考虑访问乌克兰，但出于安全考虑等未能实现。

他即将主持的5月G7广岛峰会，决定在峰会前进行访问，希望表示日本继续制裁俄罗斯和支持乌克兰的决心。

按照公开的计划，岸田首相原定于日本时间21日下午离开印度返回日本，但是他在严格保密的情况下，登上了前往乌克兰的专机。

自太平洋战争以来，日本首相从未访问过正在发生战斗的国家或地区，这也自去年2月俄罗斯发动军事入侵以来，日本领导人首次访问乌克兰。

美国总统拜登2月20日在未事先对外宣布的情况下到访基辅，与乌克兰总统泽连斯基会谈，展现了对遭受俄罗斯侵略的乌克兰的强有力支持。为此，日本首相岸田文雄显得十分焦急，因为拜登对乌克兰进行访问后，岸田文雄成为七国集团中唯一一个没有在俄罗斯侵略乌克兰以后访问过乌克兰的首脑。

自从去年2月乌克兰入侵俄罗斯以来，七国集团领导人一直在展示出团结一致支持乌克兰的态势，各国领导人以非凡的勇气，不顾乌克兰已成为战火纷飞的战场，亲赴乌克兰，表示对乌克兰的支持。英国前首相约翰逊在担任首相期间，曾先后三次访问遭受俄罗斯侵略的乌克兰，今年1月22日，他又以私人身份再次到访基辅，2022年5月8日，加拿大总理特鲁多访问乌克兰并会晤乌泽连斯基，去年6月16日，法国总统马克龙、德国总理朔尔兹、意大利总理德拉吉乘火车从波兰进入乌克兰，抵达乌克兰首都基辅，对乌克兰展开重要访问。

按照日本惯例，日本首相和内阁大臣在国会开会期间出国外访，需要事先向参众两院运营委员会报告，并获得他们的批准。这是自1958年第30届国会以来一直存在的规矩，到现在为止鲜有被打破的例外，而日本朝野双方于2月22日均有意见表示，为了确保访问乌克兰的安全，应该把信息安全、保守秘密放在首位，并应该例外允许事后报告。

以日本为轮值主席国的七国集团（G7）首脑峰会将在2023年5月19日到21日在广岛举行，而日本本年的通常国会到6月21日结束，看来国会已经同意了事后报告的提案。

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