普京对习近平说：欢迎中国企业来俄取代西方公司

中国/俄罗斯/乌克兰

俄罗斯总统普京周二在克里姆林宫会谈期间告诉中国国家主席习近平，莫斯科准备帮助中国企业取代因乌克兰战争冲突而离开俄罗斯的西方公司。普京在对习近平的讲话中说：“我相信，我们的多方面合作将继续发展，造福于我们两国人民。”他还说，俄罗斯是中国石油、天然气和煤炭的“战略供应商” 。

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据路透社今天报道，普京告诉习近平，俄罗斯希望中国企业取代西方公司。

在习近平对莫斯科进行国事访问的第二天，普京还表示，两国领导人讨论了拟议中的西伯利亚电力 2 号管道，该管道将把俄罗斯天然气输送到中国。计划中的管道每年将通过蒙古从俄罗斯向中国输送 500 亿立方米 (bcm) 的天然气。莫斯科多年前就提出了这个想法，但随着俄罗斯转向中国以取代欧洲成为其主要天然气客户，这个想法变得更加实际。

习近平回应说，中国和俄罗斯应该更密切地合作，要推动更大范围的“务实合作”。

根据 2019 年底启动的一项为期 30 年、价值 4000 亿美元的交易，俄罗斯天然气工业股份公司已经通过西伯利亚的管道向中国供应天然气。该管道全长约 3,000 公里（1,865 英里）。

俄罗斯对中国的天然气出口量与它在 2018-19 年向欧洲输送的创纪录的 177 bcm 相比仍然很小。自 2022 年 2 月乌克兰冲突爆发以来，运往欧洲的货物量有所减少，到 2022 年达到约 62 bcm。

普京周二表示，到 2030 年，俄罗斯将向中国输送至少 98 亿立方米的天然气。

在普京在周一的第一轮会谈中就莫斯科的立场向习近平提供了一些解释后，预计俄罗斯和中国将在周二晚些时候详细讨论乌克兰战争危机。

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