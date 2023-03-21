《法兰克福汇报》：中国对普京输掉战争不感兴趣

德国媒体对习近平访问莫斯科表示了极大的关注。

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《柏林日报》表示，中国专家认为，为乌克兰提出的和平倡议来得正是时候。金融危机可能会增加对美国的压力。而北京希望的是不设前提条件的停火。

《莱茵邮报》认为，对克里姆林宫的统治者来说，中国统治者对莫斯科的访问相当于一次了不得的增值。普京刚刚因在乌克兰的战争罪行被海牙国际刑事法院发出逮捕令，他可以示范性地指出，中国目前叱咤风云的领导人并没有对他大开杀戒，而是--恰恰相反--在寻求与他建立战略联盟。无论习近平和中国领导人怎么说他们可能为乌克兰的和平作出努力，他们对莫斯科的访问主要是受自己利益的驱动。

《法兰克福汇报》认为，中国对俄罗斯输掉战争没有兴趣。这将给西方国家，尤其是美国，在与北京日益激烈的全球竞争中提供更多的回旋余地。如果普京体系失败，对习近平来说也是不利的，因为这将是他也赞同的专制统治模式的一个非常明显的挫折。最后，中华人民共和国是新的地缘政治环境的经济受益者，因为它不仅可以廉价获得俄罗斯的石油，而且在与西方的贸易关系越来越困难的时候，还可以增加对邻国的出口。简而言之，习近平有充分的理由与普京培养友谊，但缺乏理由充当莫斯科和基辅之间的中立调解人。

《奥格斯堡汇报》指出，中国正巧妙地利用俄罗斯的弱势为自己谋利。它廉价地获得石油和天然气，由于制裁，俄罗斯在欧洲无法再销售这些东西了。中国向俄罗斯提供汽车、芯片和商用无人机，这些东西也可以军用。克里姆林宫认为，这次会议是对西方的一次实力展示。然而，普京在这样做的时候，没有意识到，他是在多么殷勤地讨好北京。

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