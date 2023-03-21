法新社：中俄在和平解决乌克兰议题上并没有什么突破

政治

亚洲 – 中国国家主席习近平从3月20开始访俄，21日会晤进入关键时刻。法新社注意到，在和平解决乌克兰议题上并没有什么突破。法新社报道，面对西方，中俄大力显示了双方关系进入了“新时代”。俄罗斯总统谨慎地支持中国解决乌克兰冲突的12点和平计划，同时指责基辅拒绝接受这一计划。

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法新社报道称，普京重申：中国的和平计划可作为和平解决乌克兰问题的基础。普京表示， “然而，我们目前没有观察到乌克兰有接受和平计划的倾向“。

而从基辅看来，乌克兰总统泽伦斯基表示，他“邀请”中国参与解决冲突并“等待中方的回应”，并补充说“收到了某些信息但没有具体内容”。法新社表示，在乌克兰问题没有什么突破的情况下，此次峰会的首要目的是在俄中两国与西方国家高度紧张的背景下展示两国关系的稳固性。

法新社报道，因此，在与俄罗斯总统签署关于“深化俄中战略伙伴关系”的宣言后，中国国家主席认为北京和莫斯科的关系进入“新时代”。为习近平国事访问铺开红地毯的克里姆林宫“主人”大赞“俄中关系的特殊性”。

在一份带有​​冷战色彩的联合声明中，两国元首还猛烈抨击西方，指责美国“破坏”国际安全以维持其“军事优势”，并对北约在亚洲日益增强的存在表示“担忧”。 另一个声明也带有冷战色彩。中俄声明中表示“永远”不应发生核战争。

俄罗斯总统还威胁说，如果伦敦向乌克兰提供包括含贫铀的炮弹，俄罗斯总统将“作出回应”。法新社记者还表示，自乌克兰冲突爆发以来，普京就被西方人视为弃儿，他可以指望北京打破孤立：习近平因此邀请他今年访问中国。

法新社记者提问说，难道有那么巧的事情？在习近平表达对莫斯科的支持之际，日本首相岸田文雄周二抵达乌克兰，泽连斯基在乌克兰称赞他是“国际秩序的有力捍卫者”。岸田先生特别视察了基辅附近的烈士城市布查，俄罗斯士兵被指控在占领该城市时犯下了暴行，并表达了他的“愤慨”。

泽连斯基 (Volodymyr Zelensky) 与日本领导人一起向媒体发表讲话，宣布他将通过视频会议参加定于 5 月在广岛举行的七国首脑 G7 峰会。自 2022 年 2 月冲突爆发以来，岸田先生是地球上工业化程度最高的七个国家中唯一尚未访问乌克兰首都的国家元首或政府首脑。

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