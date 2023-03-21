美国媒体评习近平访问莫斯科：默许俄罗斯入侵乌克兰以对抗美国

美国媒体《华盛顿邮报》与《纽约时报》分别发表文章，评述中国国家主席习近平访问莫斯科。

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《华盛顿邮报》指出，中国国家主席习近平在就任第三个国家主席任期后访问俄罗斯，使两个打算终身执政的人走到一起，这为全球对抗创造了条件。北京愿意利用与莫斯科的伙伴关系来对抗华府，这意味着默许普京入侵乌克兰的战争。

评论引述卡内基国际和平基金会分析师加布耶夫说，中国有些人认为，“我们正进入与美国对抗的时代，而俄罗斯是这场斗争的资产和伙伴”。

这种对抗是否会升温，将三个核武大国推向第三次世界大战边缘，还是仅仅标志着新冷战的开端，有待观察。但习近平的访问表明，中国、俄罗斯和伊朗正站在同一边，与美国、英国和其他北约盟国对垒，争夺全球影响力并争取和南非、沙特阿拉伯等国家结盟。

莱比锡大学中国问题分析师、莫斯科高等经济学院前讲师齐贾达耶夫说，虽然普京正在寻找能够提供武器、贸易或至少在全球论坛上支持他的盟友，但对习近平来说，这次访问更重要的似乎是凸显北京的全球地位，而不只是关于俄罗斯或乌克兰。他说，习近平想向世界表明，“我们可以调解国际冲突，我们是可靠的合作伙伴”。

《纽约时报》发表题为“习近平访问俄罗斯，以‘和平’之名介入俄乌战争”文章指出，涉足俄乌战争可能会帮助习近平实现他最紧迫的目标之一：修复中欧关系。在中国经济面临重重困难之际，欧洲在针对中国的贸易和投资限制上的做法与美国过于接近，他想阻止这一点。

要做到这点，习近平可能需要在结束俄乌战争上表现出进行足够大的努力，以便利用欧盟内部在美国推动的抗衡中国方面所存在的分歧。

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