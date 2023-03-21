美国警告中国不要利用蔡英文访美加剧紧张局势

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台湾总统蔡英文计划未来几周内在正式访问伯利兹和危地马拉的往返途中在纽约和洛杉矶停留。这些通常被称为过境的停留，是围绕台湾的紧张外交安排的一部分，目的是遵守美国对北京方面的承诺，与台湾保持非官方关系，同时可以让台湾领导人与包括国会议员在内的支持者会面。华尔街日报今天报道，美国拜登政府正敦促中国不要利用台湾总统蔡英文访美之行来加剧紧张局势。

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拜登政府正敦促中国不要利用台湾总统蔡英文访美之行来加剧紧张局势；一位高级官员说，蔡英文此次访美与以往平稳无事的多次访问毫无二致。拜登政府的这位高级官员周一称，台湾历任总统在历届美国总统任期内都进行过这些过境访问。该官员表示，自2016年就任台湾总统以来，蔡英文在2019年底之前有过六次这样的停留，“都平稳度过，而且中华人民共和国的反应很小”。

据该官员，“我们认为，中国政府没有理由将这种符合美国长期政策的过境访问上升为其他事件，”这位政府官员说，“不应以此为借口，加强在台湾海峡周围的任何激进活动。”

在寻求避免潜在后果的同时，这位官员的言论也凸显出拜登政府的顾虑，即蔡英文的访美之行可能会加剧中美两国关系最近的螺旋式下降。

计划在美国与蔡英文会面的政界人士包括美国众议院议长麦卡锡(Kevin McCarthy)，他一直倡导对中国采取强硬立场。官员们说，预计蔡英文还将在纽约或洛杉矶发表演讲，也可能在两地均发表演讲，并与居住在美国的台湾人会面。

据华尔街日报说，对于蔡英文将在美国过境停留，中国官员已经先一步向美国国务院和位于北京的美国驻华大使馆提出了抗议。中国外交部本月早些时候表示，反对“以任何名义、任何理由”进行这样的访问，并指责美国背弃之前的承诺。

上周，台湾长期以来的邦交国洪都拉斯的总统称，将转而与中国建立正式外交关系。一些美国官员将此视为中国方面发出的警告。如果洪都拉斯果真与台湾断交，而与中国建交，台湾的邦交国将仅剩下13个，其中包括蔡英文此次将访问的伯利兹和危地马拉。

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