美国质疑中方可在乌问题上秉持客观公正立场

地缘政治

国际 – 据中国官方媒体报导，习近平周二和俄罗斯总统普京签署了2份联合声明。两人会谈后共同会见了记者。普京称北京的“和平计划”可作为和平解决乌克兰问题的基础。此前，美国和乌克兰都对该计划提出质疑，表示停火必须以俄罗斯撤军为前提。与此同时，美国表示，将加快向乌克兰派遣爱国者导弹系统。美国白宫表示：中国不能声称在乌克兰问题上是“公正”的。

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据新华社报导，习近平与普京共同会见记者时表示，他和普京签署并发表《中俄关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》、《关于2030年前中俄经济合作重点方向发展规划的联合声明》，对下阶段两国关系发展和各领域合作作出规划和部署。

习近平称，同10年前相比，中俄双边贸易额增长116%，为两国各自经济社会发展提供了重要助力。

习近平强调，双方一致认为，“两国关系远远超出双边范畴，对世界格局和人类前途命运至关重要”，声称要“为人类进步事业作出更大贡献”，“合力推动构建人类命运共同体”。

据CNN报导，普京表示，他与习近平“保持经常联系”，并称“我们今天和昨天以一对一形式进行的会谈及代表团会谈都取得了成功，并在友好的气氛中进行。”

普京还表示，北京提出的乌克兰和平计划“可以作为和平解决乌克兰问题的基础，前提是西方和基辅都做好了准备”。他补充说：“我们相信中国提出的和平计划的许多要点”。

据《人民日报》报导说，俄罗斯积极评价中方在乌克兰问题上的“客观公正”立场。双方呼吁停止“加剧紧张局势”和延长乌克兰战争的行动。

乌克兰总统顾问波多利雅科（Mykhailo Podolyak）19日对意大利《晚邮报》（Corriere della Sera）表示，该计划“没有细节，没有平衡的逻辑，其中一条提到主权和领土完整不可侵犯，另一条提到需立即停火，这意味被占的领土要转让给俄罗斯，这绝对是自相矛盾的。”

他强调，和平计划不能建立在满足侵略者利益的基础上，它必须从迫使俄军撤出乌克兰开始。

美国白宫国家安全会议发言人柯比(John Kirby) 同日接受福克斯新闻频道节目采访时表示，“我们以前曾说过，我们今天还要重申，如果这次会议结束后，产生某种停火的呼吁，那么，那将是不可接受的；因为那一切都将做的是，批准俄罗斯迄今为止的征服。”

美国国务卿布林肯周一说，“美国欢迎任何促进公正和持久和平的倡议。 中国的提议包含了我们长期以来支持的内容，包括确保核安全、解决人道主义危机、保护平民，而且第一条内容就是维护各国的主权、独立和领土完整。”

他接着说：“任何结束乌克兰战争和实现持久和平计划的基本要素都必须根据联合国宪章的原则，必须维护乌克兰的主权和领土完整。任何不优先考虑这一关键原则的计划充其量只是拖延战术，或者只是在寻求促成不公正的结果。 这不是建设性的外交。”

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