联合国：芬兰连续6年全球最幸福 香港跌至82位 两岸三地台湾最幸福 麦燕庭

联合国/世界幸福报告

联合国最新发表的《世界幸福报告》显示，头三位均是北欧国家，而芬兰更是连续六年成为全球最幸福国家；亚洲区则由新加坡和台湾成为叮当马头；而饱受疫情及防疫政策困扰的中国大陆，排名竟大升八位至全球排第64位；被中国收紧控制的香港，则再跌一位至排第82位，在两岸三地中敬陪末座。

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《2023世界幸福报告》涵盖137个国家及地区合共超过10万名人民对过去三年，即2020至22年的生活评价及积极和消极情绪的印象评分得出。报告撰写人指出，虽然经历三年武汉肺炎疫情，但人民的积极情绪出现次数反而较去年多两倍，以致全球积极情绪指数攀升至0.66，远较只有0.29的消极情绪指数高；这与疫情下令人们与邻居的联系增加丶让受访者「在遇到困难时可有人依靠」的积极社会环境因素上升有关。撰写人认为，危机虽令社会承担成本，但亦可能令世界建立一种共同关连。

排名方面，世界上最幸福的十个国家依次是芬兰(7.8分)丶丹麦丶冰岛丶以色列(7.4分，较去年跃升五位)丶荷兰丶瑞典丶挪威丶瑞士丶卢森堡及新西兰(7.1分)。

亚洲方面，新加坡以6.5分排全球第25位，较去年上升两位，亦超越台湾成为区内首位；台湾较去年下跌一位到第27位，失落区内最幸福桂冠；至於经济不如中国的日本，民众幸福感较去年大升七位至排名第47位；而受疫情困扰的中国大陆，人民幸福感却以5.8分排第64位，较去年大幅上升八位；至於被指民主自由受压的香港，以5.3分排名第82位，较去年再跌一位。

先进经济国家中，美国排第15位，德国排第16位，英国排第19位，法国则头二十位地位不保，跌至第21位，其去年位置由立陶宛替代。

正处於战争的俄罗斯及乌克兰，分别排70及92位。而得分1.8分的阿富汗，则连续四年排名最低，成为全球最不幸福国家；其次垫底的国家分别是得2.3分的黎巴嫩和得3.1分的西非国家塞拉利昂。

报告由联合国资助机构「可持续发展解决方案网络」发表，以受访国约一千名民众自我对生活评价等三项得分制定指数，但调查机构会以当地的人均国内生产总值丶社会支援丶预期寿命丶自由丶慷慨及清廉印象等多个变项去分析它们与生活评价调查的关系。

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