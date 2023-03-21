香港取消放映相关小熊维尼电影

香港/小熊维尼

香港的电影网站周二表示，因技术原因取消了原定于本周在香港上映的英国恐怖电影《小熊维尼之血与蜜》的放映。

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香港取消“小熊维尼”恐怖片放映。据路透社今天称，Moviematic 已报告取消原定周二晚上组织放映这部电影的计划，并在其社交媒体页面上报告了取消消息。其他一些网站和媒体也报告了该放映被取消。

中国审查员过去曾针对这部电影的主角审查，该主角最初由英国作家 AA Milne 构思，但因这只笨手笨脚的熊遭与中国国家主席习近平对照而成为敏感。

据路透社说，这种比较始于 2013 年，当时习近平访问美国并会见了当时的总统奥巴马，一些在线评论员抓住了他们与小熊维尼和跳跳虎的某种相似之处。

香港新审查法于 2021 年生效。一些电影被禁止在中国特别行政区放映。香港的审查法禁止“认可、支持、美化、鼓励和煽动可能危害国家安全的活动”的电影。

在香港受到反政府抗议活动的冲击后，北京于 2020 年对香港实施了国家安全法。法律规定对任何被视为颠覆、分裂国家、勾结外国势力和恐怖主义的行为施以惩罚。去年有两部电影因未能获得当局批准而被取消参加香港国际电影节。

路透社说，但小熊维尼电影遭取消之际，香港举办了巴塞尔艺术展当代艺术博览会，香港当局热衷于将这座城市宣传为一个充满活力的文化中心。

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