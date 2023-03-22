今年规模最大的沙尘暴袭击中国北方十八个省区市

沙尘暴

亚洲 – 受冷空气大风影响，中国北方近日出现今年最大规模沙尘暴，共有十八个省区市受到沙尘暴影响。北京的空污更因此爆表，达到严重污染等级。据中国中央气象台发布的沙尘暴预警，22日日内蒙古中部偏北地区、黑龙江南部、河北西南部、山东西部局部地区仍会有沙尘暴。

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21日凌晨，北京市气象台就升级发布沙尘暴黄色预警，北京大部分地区最低能见度一度因此小于一公里。

中国中央气象台首席预报员张涛表示，之所以出现大风沙尘天气，是因当前大地回暖，日晒使得地表松动，春季又恰好是冷空气大风频发的季节。

因此，当强风经过蒙古国和内蒙古西部、甘肃等地的沙源地时，会将沙尘捲到空中，随着低空气流向东向南传输，影响内蒙古以东以南等区域。

但张涛指出，三月以来，中国已出现四次沙尘天气过程，属偏多情况，未来需关注四月、五月的天气情况。

在沙尘暴来袭下，北京市气象台特别呼吁市民停止露天集会和室外体育活动，减少外出，老人、儿童及患有呼吸道过敏性疾病的人不宜出门；必须外出时，应配戴口罩、纱巾等防尘用品；同时应注意防风、防火等。

此外，甘肃张掖市山丹马场近日沙尘暴来袭时更形成一堵“沙墙”，百米高“沙墙”滚滚而来。当地市民将拍到的情境放上网指出，“沙墙”行进速度并不是很快，但等到“沙墙”吞没其居住区后，能见度一度不足十米。

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