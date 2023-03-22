民主派名宿何俊仁涉干扰证人被撤销保释 还押监狱候审

香港/政治

何俊仁(黄圈者)昨日被国安处警员(制服有NSD字样)拘捕, 今日被撤销保释 2023年3月22日

举办六四悼念活动逾三十年的前香港市民支援民主联合会(支联会)核心成员何俊仁，昨(21日)因涉嫌在保释期间干扰证人後，今早被法庭撤销保释，即时还柙羁留所，等候有关煽动他人颠覆国家政权罪的审讯。

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经过半年的保释自由日子，71岁的何俊仁昨被警方国安处人员反锁双手地拘捕，警方其後只证实，以涉嫌妨碍司法公正为由，在港岛区拘捕一名71岁男子，没有透露详情。但据本台了解，警方是指何俊仁接触稍後会在47人民主派初选案中的污点证人赵家贤的家人，意图干扰证人。

警方认为有关行为违反保释条件，今早将他押解到西九龙裁判法院提讯，身兼国安法指定法官的总裁判官苏惠德听取控辩双方陈词後，裁决撤销何俊仁的保释。

有份创立支联会的何俊仁，曾任受压解散的支联会多个要职，包括秘书和主席，该会解散时为副主席，与主席李卓人和另一副主席邹幸彤同被控煽动他人颠覆国家政权罪，正等待排期审讯。

何俊仁之前因参与四次未经批准集会而被判囚10至18个月，部分刑期同期执行，已於去年7月服刑完毕。他两度申请才於8月22日成功保释出外等候煽动颠覆案的审讯，但要遵守多项保释条件，包括不得发放或转载可能被视为违反《港区国安法》，或危害国家安全罪行的言论或行为，或者联络外国官员及议员。

翻查资料，亲京传媒年初曾报道，何俊仁自保释後，多次与民主党成员会面，包括李柱铭和刘慧卿。此外，何所属的律师事务所为九名「47人案」被告的代表律师行，为戴耀廷丶黄碧云丶黄之锋丶谭得志丶胡志伟丶黄子悦丶林卓廷丶王百羽及邹家成等九名被告安排抗辩大律师。

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