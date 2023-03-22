法新社：北京寻求挑战美国领导地位

中美关系/中俄关系

从中东到亚洲和乌克兰，中国正日益将自己定位为美国的制衡力量，挑战华盛顿的全球领导地位。美中之间，从拉丁美洲到非洲都有激烈竞争，充满了紧张气氛。但很少有专家预计短期内会发生动荡，他们甚至也对北京建立新的世界秩序的能力表示怀疑。

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法新社报道， 敌对大国伊朗和沙特阿拉伯3月10日在北京达成突破性和解协议，现在中国的外交又正在试图调解乌克兰的战争 。中国国家主席习近平本周访问莫斯科，期间俄罗斯人和中国人欢呼他们的 "特殊关系 "进入 "新时代"，证明了北京对抗美国这个超级大国的攻势。 习普会上，俄国总统普京对中国版的俄乌和平计划表示欢迎，称现在是西方阵营还没有准备好以此为基础展开和谈。

但美国官员显然对中国为乌克兰提出的和平建议持怀疑态度，认为这将使俄罗斯军队在面对乌克兰坚定的防御，在当地遭受无数挫折后得以巩固。 美国国务卿布林肯(Antony Blinken)周一呼吁 "世界不要被俄罗斯在中国或任何其他国家的支持下做出的按照自己的条件冻结冲突的任何战术决定所迷惑。“ 布林肯还指出，在国际刑事法院对俄罗斯总统发出逮捕令的三天后，习近平就访问了俄罗斯，他说这表明中国认为没有必要 "让他为在乌克兰犯下的暴行负责"。

”感兴趣的是炫耀“

美国华盛顿智库威尔逊中心的中国项目负责人罗伯特-戴利分析认为，习近平"希望被视为和平缔造者并被认真对待"，但他说习近平”感兴趣更多是炫耀，而不是真正采取步骤实现乌克兰的和平“。

美国长期以来一直呼吁北京承担其在世界上的责任，同时将这个亚洲巨人指定为对全球安全的一个威胁。

在伊朗和沙特宣布和解后，美国官员试图淡化中国的作用，认为在主要处于美国安全保护伞下的中东地区，中国还远远没有超越华盛顿。美国费城外交政策研究所的詹姆斯-瑞安认为，中国的加入纯粹是经济行为（...）。中国无意为该协议提供安全保障。

替代方案

华盛顿史汀生中心的研究员孙云指出， "中国人只是在合适的时间和地点有合适的关系”。美国与德黑兰不再有外交关系，中国利用这个机会做了调解人。但是，”事实上，他们不会成为调解人，也没有什么可提供的“。

这位专家补充说，如果问题是中国人是否能够为当前的世界秩序提供一个替代方案的话，他认为答案是否定的。

法新社指出，美国处于警戒状态，正在 "密切关注 "中国的各种外交进展，同时等待乔-拜登总统承诺要求中国总统进行的电话交谈。美国特别担心中国可能向俄罗斯提供武器，这将是华盛顿的一条红线。美国外交部长安东尼-布林肯周三参议院听证会上回答一个问题时说，在乌克兰战争中，中国还没有 "越过 "向俄罗斯提供致命武器的界限。

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