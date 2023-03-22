美国务卿：共军2027年前将具备犯台能力

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亚太 – 中央社22日报道，美国国务卿布林肯22日表示，他同意情报单位评估，认为共军2027年前将具备犯台能力，美方积极检视最能有效支持台湾防卫的方式，而他是历任国务卿中，签署最多件对台军售案的人。

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布林肯（Antony Blinken）上午在参院拨款委员会预算听证会回应共和党籍参议员海格提（Bill Hagerty）提问时做出上述表示的。

拜登政府内阁官员22日至23日两天将前往国会山庄，为总额6.9兆美元的2024财政年度预算案进行说明。掌管外交的布林肯两天有4场预算听证会，22日先赴参议院方面的拨款委员会及外交委员会；23日再赴众议院的外委及拨款委员会。

海格提询问布林肯，同不同意美国中央情报局（CIA）局长伯恩斯（William Burns）上个月指共军2027年前将具备犯台能力的发言。布林肯表示，他同意伯恩斯的评估。

海格提接着关切美国对台援助，表示2023财政年度国防授权法（NDAA）授权透过国务院“外国军事融资”（Foreign Military Financing，FMF）计划，每年提供台湾至多20亿美元无偿军援，但新年度仅增编1亿1300万美元FMF额度来因应“新兴全球优先事项”。

根据预算案说明，增额让国务院在因应新兴外交政策优先事项上，能有更多弹性；台湾被列为优先伙伴之一。

布林肯回应指出，FMF只是工具之一，美方积极检视最能有效支持台湾防卫的方式。他说，过去10年来，国务院通知国会对台军售总额达近400亿美元，光从2019年至目前就有210亿美元，而他是历任国务卿中，签署最多件对台军售案的人。

布林肯也赞许台湾大举增加国防预算，能有额外资金添购防卫必要军备。

为促进美国全球利益，因应中俄挑战，国务院及美国国际开发总署（USAID）2024财政年度编列631亿美元预算，比上年度增加约27亿美元，其中印太区域预算增幅达18%。

针对美中战略竞争，新年度将投入20亿美元，作为战略硬体基础建设资金，反制中国一带一路计划；另编20亿美元强化印太经济体，协助盟友对抗中国掠夺性行为。在支持乌克兰部分，将投入17亿美元，协助乌克兰赢得战争。

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