中国批准第一款国产核糖核酸型新冠疫苗

中国/新冠病毒/核糖核酸疫苗

中国批准第一个国内开发针对新冠病毒的核糖核酸mRNA 疫苗。路透社说，中国一直拒绝使用西方新冠注射疫苗，同时大力支持国内开发研究。该疫苗由制药商石药集团推出。

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据路透社说，中国的本土疫苗被认为不如 Moderna 和辉瑞-BioNTech 的mRNA 型疫苗有效。中国拒绝西方疫苗，自2020年初以来，一直在竞相开发使用信使 RNA (mRNA) 技术的疫苗。

自去年 12 月突然取消严格的清零遏制措施以来，中国各地的感染人数现在急剧下降，这使得新批准的疫苗虽受期待但销售前景温和。据科学家表示，这将为中国提供应对未来疫情的加护选择，并为针对新出现的变种的研发奠定基础。

据该报道，随着中国恢复正常并重新开放边境，中国首个 mRNA 疫苗成功的消息，昨天并没有在国内社交媒体上引起太大轰动。中国最高领导人上个月已经宣布对新冠病毒疫情取得“决定性胜利” 。

据制药商石药集团表示，称是他们自主研发的mRNA疫苗SYS6006针对Omicron的一些主要变种，其加强剂量对Omicron亚变种BA.5、BF.7、BQ.1.1.、XBB.1.5和CH.1.1在临床试验中显示出良好的中和效果。在 12 月 10 日至 1 月 18 日中国感染激增期间对 4,000 名参与者进行的一项研究中，该疫苗在加强接种后 14 至 28 天显示出 85.3% 的有效性。

石药集团没有透露计划生产多少剂。它说疫苗可以在 2 到 8 摄氏度的温度下保存很长时间。

在公布结果和获得批准的消息后，石药集团的股价上涨了 7.7%。

路透社引述传染病专家戴维·海曼 (David Heymann) 说，“mRNA 疫苗是一项重要的新技术，未来将在预防感染方面发挥重要作用。世界卫生组织官员过去曾将 mRNA 疫苗描述为包括中国在内的国家特别是对于弱势群体的非常可靠的选择。

据Heymann 说，石药集团现在必须与世界卫生组织分享这款疫苗数据，这样联合国机构也可以评估疫苗在国际市场上的使用情况。

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