华日：中国开始扮演世界大国角色

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随着习近平开始第三个国家主席任期，中国在挑战美国主导的世界秩序上表现得越发大胆，长期以来采用的韬光养晦策略发生转变。华尔街日报今天报道称，中国开始扮演世界大国角色。

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中国现在以世界大国自居，并已开始扮演这一角色。长期以来，对于远离本国领土的冲突，中国一直不愿介入，但随着习近平开始第三个国家主席任期，北京方面正在展现一种新的魄力，以吸引志同道合的国家站在自己一边，并在全球事务中拥有更大发言权为目标定位中国。

中国走出三年“动态清零”防疫政策造成的与世隔绝局面，遭遇西方世界对中国更不友好的态度。中国发出信号，认为自身已具备军事和经济实力，可以开始塑造一个更符合其利益的世界。

本月早些时候，在中国的斡旋下，沙特阿拉伯和伊朗同意恢复外交关系，令世界震惊，这是中国介入中东动荡冲突的一次大胆尝试。

现在，习近平表示，他希望在结束俄乌战争的努力中发挥作用。他刚刚在莫斯科与俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)进行了数天气氛融洽的会晤，并计划与乌克兰总统泽连斯基(Volodymyr Zelensky)进行俄乌战争开始以来的首次对话。

据华尔街日报称，这些举措可能不会带来持久的外交突破，而且正如本周在莫斯科再次凸显的那样，中国在乌克兰战争问题上被认为倾向于俄罗斯，这削弱了在基辅支持者看来习近平作为一个中立调解人的可信度。周三早间，当习近平准备离开莫斯科时，俄罗斯向乌克兰发动了新一波导弹和武装无人机攻势，基辅地区的一所学校宿舍里有四人丧生。

但是，中国以如此高调的方式介入这些冲突的意愿标志着，中国对自身及其全球角色的看法进入了一个新阶段。这传递出了一个信息：中国及其友邦不再非得顺从美国领导的全球秩序，这也对华盛顿构成一个挑战，美国正试图塑造美国所认为的分化为民主国家和独裁国家的世界格局。

中国长期以来奉行韬光养晦的策略，同时逐渐增强自身的经济、政治和军事实力。

随着中国的经济和政治利益扩展到全球，在拉丁美洲、非洲和东南亚开展与“一带一路”倡议相关的基础设施项目，这一策略开始发生转变。中国必须保护在全球各地数以千亿美元计的投资和人数持续增加的侨民，此外，中国对海外的战略资源也有强烈的需求。

除了介入俄乌冲突以及沙特与伊朗的纷争，过去几周，习近平还提出了拓展其对世界的愿景的三项新倡议，分别是全球发展倡议(Global Development Initiative)、全球安全倡议(Global Security Initiative)和全球文明倡议(Global Civilization Initiative)。这三项倡议虽然缺乏具体内容，但其广泛的理念寻求将中国定位为这样一个国家：那些警惕于美国霸权的国家和地区可以与中国做生意，可以向中国寻求安全保证，可以从中国这里获得尊重。

该报道原文链接：https://cn.wsj.com/articles/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%BC%80%E5%A7%8B%E6%89%AE%E6%BC%94%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%A4%A7%E5%9B%BD%E8%A7%92%E8%89%B2-c47b423

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