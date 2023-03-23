堪培拉和北京举行自2019年以来的首次正式防务会议

中澳关系

在北京谴责堪培拉部署核动力潜艇舰队的计划几天后，澳大利亚和中国举行了防务会谈。法新社报道称，今天（3月23日）澳大利亚方面表示，此次会谈 是"在专业氛围中进行的"，也是两国国防官员自2019年以来的首次正式会晤。

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据澳大利亚国防部发言人的话说，澳洲官员周三在堪培拉接待了中国人民解放军（PLA）的一个代表团，双方就地区安全问题展开对话。

尽管围绕中国在世界上日益增长的外交和军事影响力争论不休，但为期半天的会谈是中澳关系在外交冻结后，恢复的最新迹象。

3月13日，美国、英国、澳大利亚宣布合作开发为澳大利亚配备载有巡航导弹的核动力潜艇的长期协议后，中国警告三国正在走上 "一条错误和危险的道路"。

在三国缔结奥库斯（AUKUS）联盟之前，堪培拉取消了购买12艘法国潜艇的合同，这也导致了2021年与法国的外交危机。

澳大利亚计划购买最多五艘美国核潜艇，然后使用美国和英国的技术建造新型号核潜艇。

这项军购引发了对购买成本的争论，因为在未来三十年内，不仅需耗资数千亿美元，还是将澳大利亚的国防未来与美国和英国紧密相连的战略。

澳大利亚中左翼政府自2022年5月上台以来，一直在寻求修复与中国的关系。

澳洲国防部长2022年就与中国军方将领魏凤和，在地区会议期间进行了两次会晤，这次防长对双方恢复 "正常对话 "表示欢迎，但没有进一步给出会谈的细节。

2020年，在与前保守党政府发生争端的高峰期，北京暂停了两国高级别外交会议，并对大麦、牛肉和葡萄酒等澳大利亚主要出口产品征收高额关税。

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