《大西洋》杂志：中东地区格局重新洗牌 北京赢得一局

政治

中东 – 中国斡旋下，伊朗与沙特七年后恢复建交。法国《国际信札》23日援引美国《大西洋》杂志刊登文章表示， 伊朗与沙特的这项协议可能标志着中国外交政策的一个转折点。北京在国际舞台上争取话语权已经大大得分。《大西洋》杂志认为，但这种积极主动的外交真的能让世界变得更安全吗？目前状况下谁也没有明确的答案。

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《大西洋》杂志表示，超级大国间的竞争往往成为对世界和平与繁荣的威胁。 但有时地缘政治竞争也会促使大国做得好一些，因为互相牵扯。该杂志认为，无论如何，华盛顿想遏制伊朗的核子野心。伊朗和沙特恢复外交关系使得华盛顿和利雅得的关系受损。

文章认为，主要要看中国在其中起到的作用。 在一项令其所针对的遥远地区感到惊讶的外交倡议中，北京成功地使中东的两个主要对手达成了协议。 这可能只是一个开始。 伊朗与沙特的这项协议可能标志着中国外交政策的一个转折点，其标志是北京在其权力仍然有限的地区采取更加积极主动的外交策略。

法国媒体报道说，北京在世界许多国家拥有巨大的经济和政治影响力，可以用来鼓励某些国家解决它们之间的冲突并缓和国际紧张局势。

重要的是，中国是伊朗和沙特阿拉伯的第一大贸易伙伴。 在美国和欧洲，政客们非常希望看到习近平利用他与普京的特殊关系来促使他终结乌克兰战争。

为世界新秩序而战

文章表示，然而，正是在北京和华盛顿之间的竞争日益激烈的背景下，中国推动的伊朗-沙特协议才真正具有意义。 因为这是中国加速进攻美国力量和建立新世界秩序的一部分。

在这场攻势中，美国被描绘成一个痴迷于战争的国家，它统治着一个不公正的世界秩序，不稳定且无力解决这个星球上的严重问题的大国。 中国政府 2 月发布的一份报告谴责“美国的行为对世界秩序和稳定以及所有人的福祉带来的危险”，其中美国被描绘成一个主导和好战的力量。

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