法国盼望中国游客大批返回

旅游

欧洲 – 中国从3月15日起有序恢复受理审批中国公民出国旅游，但法国记者采访一些旅行社负责人发现，2022年1-2月的拒签率达6%至6.8%，比2018年的5.3%和2019年的5.6%高出很多。法国驻华大使白玉堂先生（Bertrand Lortholary）在一条推文中表示，“大使馆正在尽一切可能应对不断增加的签证申请。”

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根据中国官方媒体2018年的报道， 随着中国人生活水平提高，再加上国内旅游景点人数爆满，越来越多人会选择去国外旅行。据统计，2017年法国接待中国入境游客已经超过了200万人次。在法国经济不景气的当今，大量吸引中国游客到法国消费是很多旅馆、餐馆、巴黎歌舞表演厅的奢望。

当法国国内新闻电台记者采访”中智签证 TLS contact 负责人何明 (音译 He Ming)时，他对法国记者表示：我们好像一切都要从头来。他表示：三年的疫情使得很多旅行社都被迫关门了，员工们也不得不另谋职业。

法国记者询问另一家旅行社老板张方瑞( Zhang Fangrui)时，他对记者表示：许多航班还没有完全恢复；签证给的又很晚；拒签率也很高。他对法国记者表示：综合所有法国驻华领事馆（不包括香港）提供的官方数据，2018年（所有类型的签证）的签证拒签率为5.3%，2019年为5.6%。去年1月和2月，分别上升至6%和6.8% ％ 。 3月22日访问中智签证 TLS Contact 时，法国驻华大使白玉堂 Bertrand Lortholary 在一条推文中保证，“大使馆正在尽一切可能应对不断增加的签证申请。”

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