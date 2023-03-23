洪都拉斯启动弃台奔中 台湾召回大使抗议

洪都拉斯/台湾/中国

台湾今天宣布召回驻洪都拉斯大使，以抗议洪都拉斯外交部长访问中国。台湾这一声明是在洪都拉斯外交部长爱德华多-恩里克-雷纳访问中国，讨论与北京建立外交关系之后作出的。此前3月14日，洪都拉斯总统Xiomara Castro宣布，洪都拉斯将与中华人民共和国建立正式关系。美国试图劝阻洪都拉斯弃台奔中无果。

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台湾外交部今天抗议称，"洪都拉斯无视与台湾之间80多年的外交关系与友谊，派遣该国外交部长前往中国，这严重伤害了台湾政府和人民的感情。"台湾称，"已经决定立即召回我们驻洪都拉斯的大使，以表达我们的深切不满。"

这一声明是在洪都拉斯外交部长爱德华多-恩里克-雷纳访问中国，讨论与北京建立外交关系之后作出的。

法新社说，如果洪都拉斯正式与台湾断绝关系，那么在近年来失去几个拉丁美洲盟友之后，台北将只剩下13个与台湾有正式外交关系的国家。

三位不愿透露姓名的洪都拉斯政府和外交官员告诉法新社，洪都拉斯外长与卡斯特罗总统的女儿、副手Xiomara Zelaya一起去了中国。总统府部长Rodolfo Pastor告诉当地日报El Heraldo："部长是根据Xiomara Castro总统的指示去中国的。他还透露说，洪都拉斯代表团将由中国外交部长秦刚接待。

中国外交部没有证实这次访问，但中国外交部发言人汪文斌说，中国准备好与洪都拉斯建立外交联系。

据法新社说，3月14日，洪都拉斯总统宣布，该国将与中华人民共和国建立正式关系。这一决定立即受到北京的欢迎，但却威胁到台湾与洪都拉斯的关系。

自1949年中国内战结束以来，中美洲一直是北京和台北的外交竞争的舞台。

尼加拉瓜、萨尔瓦多、巴拿马、多米尼加共和国和哥斯达黎加近年来都与台湾决裂，转与北京建交。

自2016年蔡英文当选台湾总统以来，北京和台北之间的关系不断恶化，蔡英文来自一个传统上赞成台湾正式宣布独立的政党。自那时起，北京已经挖走了8个原与台湾建交的国家，该与中国建交。

该消息没有提及，洪都拉斯外交部长访华是否当即与中国签订建交协议，而台湾宣布召回驻洪都拉斯大使，是否意味着与洪都拉斯准备断交。

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