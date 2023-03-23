香港铜锣湾行为艺术数码作品因暗挺示威而遭拆除

香港

早前在铜锣湾SOGO外的大屏幕上展出一幅由美国艺术家阿马顿（Patrick Amadon）所创作名为《NO RIOTERS》的数位影视作品，内含部分在反送中事件中被捕或被定罪人士的姓名、年龄及刑期等，今天被证实已被拆除。涉事艺术家 指控是当局要求下架。

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据星岛日报称，该作品以红、黑色为背景，显示一个左右转动的闭路电视在中间，整个作品看似以不同砖块组成，期间画面不断闪现戴耀廷、邵家臻、李永达和黄浩铭等人的姓名。据阿马顿早前在社交平台Twitter上表示，该作品在上周已经在铜锣湾SOGO外的大屏幕展示，并且属于2023年“像素之声”艺术周的艺术装置一部分。阿马顿表示今日凌晨，当局要求并将作品下架。

据法新社今天报道称，该数字艺术作品在香港市中心的巨大广告牌上或因揭示了被监禁的香港示威者的名字，该装置背后的画廊周四证实已被拆除。

美国艺术家帕特里克-阿玛顿(Patrick Amadon)的视频作品 "No Rioters "是这块面积达1,4000平方米的广告牌上一系列作品的一部分。该装置恰逢香港的两个大型当代艺术博览会，旨在吸引画廊和外国买家，因为多年来新冠病毒疫情大流行造成的限制。

据与Patrick Amadon合作经营米兰画廊的Francesca Boffetti说，拆除作品的决定是应拥有该场地的百货公司的要求而作出的。她说："我们不知道是否有任何政府干预"。

但这位美国艺术家在推特上说，他的作品是 "应政府的要求 "被拆除的。

阿玛顿上周在推特上说，他设法将这些反送中示威者的姓名、年龄和被指控罪行清单放进了他的作品。

法新社说，亲北京的报纸《文汇报》声称，这位美国艺术家在表达对香港暴乱者的支持。但这位艺术家在Twitter上反驳道，"根据一家亲北京的报纸，我是支持暴乱的。说的对。"

这段24秒的视频中的名字包括被抓捕的和其他目前面临颠覆罪指控的民主人士。在2019年的大型反送中抗议活动中，已有超过1万人被捕，还有6000人仍在等待可能的指控。

法新社说，"没有暴乱者，只有暴政 "是香港抗议者在2019年使用的口号之一，并以此回应政府给他们贴上的 "暴乱者 "标签。

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